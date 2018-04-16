吉茂啖掛牌蜜月行情大漲逾25% 搶進散熱市場後市樂觀

汽車零組件廠吉茂 (1587-TW) 今 (16) 日以每股 18.91 元上市，新股掛牌蜜月行情發燒，早盤以 23.75 元開出，盤中最高衝上 24.2 元，漲幅逾 25%，吉茂表示，隨著新廠產能持續開出，加上接獲的新訂單第 2 季開始出貨，並積極布局油電混和車的散熱系統，對後市營運績效樂觀看待。

吉茂指出，汽車水箱 AM 市場隨著車輛保有量持續增加而穩定成長，目前南京新廠產能開出，透過合作夥伴 DENSO 集團持續提供全球通路，再加上今年起對美國 DIY 市場第一大汽車零件通路商出貨，同時接獲碰撞市場零件廠的新訂單，第 2 季起放量出貨，業績成長度能無虞。

除了既有產品，吉茂正積極布局油電混合車所需的逆變器散熱器、冷凝器、伺服器散熱器等各項車用和跨領域散熱器冷卻系統，藉此維持公司在汽車冷卻系統發展的競爭力。

吉茂精密成立於 73 年 8 月，深耕汽車水箱市場超過 30 年，主要經營 AM 市場，已成功開拓北美、歐洲、中國大陸、東南亞和大洋洲等地區，是國內最大汽車水箱供應商。

日前吉茂獲得豐田集團旗下零組件大廠 DENSO 策略性投資入股 22% 後邁向 OES 市場，除了打入 TOYOTA、NISSAN、INFINITI、MITSUBISHI 等日系汽車大廠，今年更打入歐系車 OES 市場，已取得歐洲知名大廠全鋁水箱訂單，減緩在 AM 市場上低價和次級產品市場的競爭壓力。

而長期來看，吉茂認為，未來可望透過合作夥伴 DENSO，進入電動車散熱器領域。

另外，隨著全球雲端與資料中心的需求持續增加，吉茂看好散熱模組市場成長潛力大，已投入工業用電腦、大型機台和雲端散熱器等電子產品散熱系統的研發製造，已向國際大廠接洽送樣中，今年可望看到成果。