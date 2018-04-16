【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到市場再度擔憂中美貿易戰之下，使得 A50 期貨大幅下跌，並且拖累台股指數，終場加權指數下跌 10.84 點，技術面上回測十日線關卡，而外資在現貨部分賣超 27.99 億，合計三大法人現貨淨賣超 51.66 億。

《國際金融市場焦點分析》

上週五歐股開盤後隨著股市走高，樂觀氣氛帶動英鎊急拉向上一度逼近 1.43 美元價位，日圓則是因避險誘因消退兌美元觸及七週低點，不過晚間美股開盤後隨即走低，英磅及澳幣也隨即回吐大部分漲幅，而日圓則是收斂早盤的跌幅；受到大型銀行公布季報優於預期激勵，美股跳空開高，不過隨後因敘利亞地緣政治及美中貿易戰等不確定因素，指數隨即走低翻黑下挫。

《國際商品市場焦點分析》

國際油價在上漲至逾三年高點後，近期地緣政治風險已難以持續推高價格，不過國際能源署 IEA 發布報告指出，全球原油供給下降至五年平均水準，則是支撐油價再度收高，WTI 期貨價格在敘利亞化武攻擊事件後，於上周大漲超過 8%；隨著美中貿易戰風險緩和以及敘利亞緊張情勢消退，金價一度回吐上周全部漲幅，不過晚間隨著美股走低，風險規避情緒再度推升金價反彈走高。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證