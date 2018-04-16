知名對沖基金高喊：比特幣熊市確定落底 年底前上看20000美元

知名加密貨幣對沖基金 Pantera 資本管理公司表示，目前比特幣的熊市底部確認是 6500 美元後，年底前將突破 2000 美元並再創新高。

去年 12 月，Pantera 執行長 Dan Morehand 曾預測比特幣將在下跌 50％前達到新高，果然比特幣在創下新高後，今年 2 月一度跌到 7000 美元附近，跌幅更高達 65％。

上周四，比特幣在 30 分鐘內上漲 1000 美元，一度來到 7,916 美元，隨後在 24 小時內下跌約 3％；周一早盤比特幣價格維持在 8086 美元附近。

比特幣價格周一來到 4086 美元附近。（來源：Coindesk）

Pantera 公司投資數字貨幣和區塊鏈技術已有 4 年，Morehand 表示，他不做短期交易預測，只給過 4 次加密貨幣交易建議，其中有 3 次建議買入，一次建議賣出。

Morehand 建議，現在就是買進比特幣的時間點，而且對此建議特別有信心。主要是因為法人資金的參與，將把比特幣的價格推向更高。

上周不少華爾街投資人加入了加密貨幣的市場，20 世紀初美國最富有的家族洛克斐勒旗下的風投基金 Venrock 與加密貨幣投資集團 Coinfund 合作支持區塊鏈與加密貨幣產業創新；高盛一位高層離職加入邁克爾諾沃格拉茨加密商業銀行；此外，索羅斯管理基金也將開始交易加密貨幣。

而 4 月 17 日美國國民報稅將截止，這也是比特幣賣壓減緩的另一個潛在原因。因為今年以來的加密貨幣的賣壓加重，一部分是來自變現繳稅的壓力，投資人發現 2017 年繳稅金額超過預期，而隨著比特幣價格自高點腰斬，意謂著須賣出更多的比特幣以支付稅金。