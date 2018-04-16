日元空頭還未絕望 野村：觀察後續兩周 日元有望轉貶

日元今年以來一直維持強勢，分析師認為，部分原因在於外界猜測日本央行將開始收縮大規模寬鬆政策。野村控股 (Nomura Holdings Inc.) 最新報告指出，未來幾天將是關鍵的兩周，決定日元後續走向。

據《彭博》報導，野村駐倫敦外匯策略師 Yujiro Goto 表示，猜測日本央行政策還為時過早，需要密切關注未來兩周日本央行，日元兌美元仍可能貶值，到 9 月底貶至 110 日元附近。

日元兌美元今年以來已攀升逾 5%。

野村預測美元兌日元升至 110 (圖表取自彭博)

Goto 指出，日本首相安倍晉三預計 17-18 日，與美國總統川普會面，關鍵在於美國能夠在何種程度下，推動日本展開貿易談判。如果日本成功避開不利的雙邊談判，美元就更難阻擋日元潛在的貶值。

接下來要看 19 日發布的日本央行半年度金融體系報告，這是自去年 11 月，日本央行總裁黑田東彥表明，過低的利率不利銀行後，日本的首度報告。黑田的說法提振了交易員看漲日元的情緒，Goto 認為，在這份報告中，如果銀行狀況更為健康，那麼日本央行政策調整的風險也將減少。

最後是 4 月 27 日的政策會議決定，重點將是日銀先前的經濟預期。目前看來，通膨不能達到 2% 的可能性更大，如此，日本央行可能也不會調整政策。

另外，其他交易員則正在觀察日本政治發展的可能影響。安倍的支持率在降低，而日元貶值是安倍的主要政策，如果他提早下台，繼任者不見得會遵循相同政策，這也將是日元後續的重要變數。