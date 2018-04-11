〈每日外資外匯觀點〉美元兌加元近期看跌、做多美元兌日元 目標110

豐業銀行：美元兌加元近期看跌

隨著市場參與者認為全球貿易緊張局勢明顯緩解，風險偏好的恢復正在推動各種商品價格上漲，從而改善了加拿大的貿易條件。

2 年期美國、加拿大國債殖利率利差仍維持在略低於 50 個基點的水平。

儘管市場風險偏好逆轉，但仍不足反轉美元兌加元疲軟的走勢，從美元兌加元的 DMI 趨向指標來看，為加元提供進一步上漲的空間。

美元兌加元近期走跌，重回到 3 月初的低檔區，短線回測 12.585 的支撐，反彈上檔壓力位於 1.2720-1.2750 之間。

美元兌加元 15 分鐘 K 線圖。

道明：歐元兌美元有待突破

道明證券認為歐元區基礎通膨脹措施正在橫向盤整，近幾個月整體通膨率有所下降，且呈現出經濟高速成長和勞動力市場持續改善的趨勢，預期 2019 年第 3 季升息可能性不高。

若風險加劇，歐元將繼續成為美元外流的主要受益者，現在匯價已反應相關好消息。但由於通膨低迷，歐洲央行仍處於觀望態度，使得歐元兌美元還未脫離今年元月中以來的區間整理。

歐元兌美元日線圖。

大摩：做多美元兌日元 目標 110

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Kerry Craig 指出，在減稅和財政刺激的支撐下，強勁的經濟成長可能會為美元提供短暫的支撐，有望走高。但在長期的貿易戰風險中，美元仍有續貶的壓力。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 則表示，應看淡近期非農公佈後的美元下跌，並表示考慮做多美元兌日元，目標價 110。