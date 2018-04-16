【豐銀投顧】短線雜音不斷 端看台積電表現

◆盤勢分析

敘利亞戰爭的利空連反映都沒反映就結束了，短線上也看不到擴大的跡象，因此全球股市也就沒有什麼反映。而今早亞洲股市各自有不同的表現，都是在於各自的問題，顯見不只是台股，就連亞洲其他國家的股市與美股的連動也不大。整體而言，今日亞股表現就是疲軟，雖然不致於大跌，但也總是提不起勁。日、韓、台股大約是在平盤附近遊走，但陸、港股卻是逆勢重挫。有趣的是昨日才有媒體在報導陸股即將因為 A 股入摩的題材而發燒，但今天卻馬上不給面子重挫，實在讓人費解。而台股則是內憂外患，但也未見明顯轉弱，只能說是軟弱不跌罷了。

台股本週不確定因素不少，先是台指期週三要結算、而結算當天又是中共的實彈軍演，再來就是週四台積電的法說會。這三個因素中，我認為台指結算跟行情影響較無關，不必太擔心。而中國的軍演筆者上週便已解答過，一張圖就能說明了。這次的實彈身擊與其說是「台海」，還不如說是福建近海，只是媒體喜歡誇大罷了。若真要吸引人，可不乾脆說中共對太平洋實施實彈設擊，還比較嚇人！真正影響台股的主因，可能還是在權值第一名的台積電身上。報載上周五台積電 ADR 意外大跌 2.7%，外媒傳出主要是受到 7 奈米＋因導入 EUV 技術而產能不足，導致報價過高，引發蘋果不願多付出下單台積電，雙方合作出現雜音，投資人對台積電前景產生疑慮造成 ADR 大跌。

然而筆者認為台積電與蘋果的合作應不致於出現太大的變化。因為不知不覺離新一代的 iPhone 9 四經只剩下半年的時間，在如此短的時間內要再換晶片供應商是一件很冒險的事情。或許會有人說這是未來的事可能會成真，但這個「未來」也應該不是今年之內就會發生的事，因此筆者認為週四的台積電法說會或許就能水落石出，屆時就能脫離困境了。

豐銀投顧 李世新 分析師