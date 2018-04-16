台股盤後─狹幅震盪盤強者恆強 站穩月線之上

台股指數今 (16) 日族群各自表現，被動元件龍頭廠衝破 600 元整數關卡至漲停鎖住，激勵被動元件族群齊漲，另外矽晶圓廠環球晶也漲破 500 元價位，市場上多方人氣不墜，但多數族群走勢平淡，指數持續盤下狹幅震盪，終場下跌 10.84 點至 10954.55 點，站穩在月線之上，成交值 1245.35 億元，

法人指出，大盤 11000 點有上方套牢賣壓，目前處在換手整理盤，預料強者恆強將是短線主要格局。

國巨盤中攻上漲停創新天價達 616 元，使被動元件買盤簇擁而上，華新科、信昌電、密望實甚至是越峰，盤中均飆上漲停鎖死；同時，大毅收盤逼近漲停價位，奇力新、禾伸堂和光頡漲逾 6%，佳邦、凱美、美磊、興勤和智寶等均漲逾 4%，成為今日電子股買盤的重點所在。

環球晶同樣也是多方人氣所在，漲幅逾 5%，中美晶受惠跟進大漲近 7%，而嘉晶漲勢也有近 3%。

另外，市場傳蘋果今年 3 款新機皆將搭載 3D 感測人臉辨識功能，且有提前拉貨跡象，後市可望帶動非蘋陣營手機今年陸續加入 3D 感測行列，穩懋近期股價突破整理，今日買盤再起，上漲近 4%，宏捷科也同步飆漲逾 6%，全新漲逾 3%。

在中東局勢緊張之際，國際油價漲到 2014 年 11 月以來新高，有外資分析師認為，若美國和歐盟重新制裁伊朗、並對敘利亞擴大打擊，油價每桶可能衝上 80 美元、甚至不排除見百元價位，二線塑化族群看漲，聯成收漲近 3%，華夏漲逾 2%，台苯和國喬漲 1% 之上。

反觀年初強勢表態的電腦板卡族群賣壓沉重，撼訊重挫跌停，承啟跌 7%，青雲、華擎和映泰等見 1.5-4.5% 跌幅。

法人指出，近日市場訊息紛雜，周三台指期結算和中共台海戰軍演、周四台積電法說，還有美股超級財報周登場，台股區間震盪整理格局不易改變。

不過，由於全球基本面仍持續逐步回溫，可做為震盪盤整下的支撐，儘管上有 11100 點壓力區使表現空間有限，法人表示，所幸下方長期均線已逐漸墊高，暫無須過於擔憂後市行情。