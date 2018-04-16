台股狹幅震盪 投資人可關注AI、車用、3D感測相關題材

台股今 (16) 日在大型權值股開低盤軟下，呈現狹幅震盪走勢，法人表示，接下來進入第一季財報公布期，重要指標企業法說陸續登場，包括財報數字和展望內容，都將成為牽動市場多空氣氛的因子，其中建議投資人可留意人工智慧、車用電子、雲端伺服器及 3D 感測等題材類股。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，3 月上市櫃公司營收公布數據來看，逾百家營收創新高，且多數為電子公司，若對照歷史經驗，過去通常都是第二、三季營收才會出現創新高，不過今年市場卻提前交出亮麗成績單，對市場而言也是好消息，顯示市場有望提前回溫。

展望後市，在投資題材上，可留意包括人工智慧、車用電子、雲端伺服器及 3D 感測等幾大主軸，仍具長期投資價值，投資人在市場波動之際，可伺機布局相關利基成長性標的，掌握中長期成長契機。

至於族群表現上，被動元件及矽晶圓族群供不應求效應仍延續，相關族群表現仍相對強勢；另一方面，近日登場的車展，汽車電子相關運用的題材，以及有望長期受惠的相關零組件，仍值得關注；先前因雜音壓抑而整理多時的蘋概股，隨著籌碼整理有望告一段落，投資價值也逐漸浮現。

而市場關注美中貿易談判變化，廖哲宏認為，不建議預設立場以此做為現階段投資上的參考，投資人應該將關注的目光放在投資本質上，回歸檢視基本面變化。

從技術面來看，台股近期橫盤整理，從前高 11270 點至今，走勢呈現三角收斂型樣，其中 4 月 3 日受美股影響，一度跌破型態支撐來回測半年線位置收下影線，隔日嘗試重新站回支撐，目前處於型態收斂末端，顯示近期台股表態意味愈濃。

廖哲宏指出，接下來，台股若能帶量站上 11000 點，應有助於支撐台股挑戰前高 11270 點。