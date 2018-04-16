【異動股】網絡安全概念股持續走強 華銘智能(300462-CN)漲停

午後，網絡安全概念持續走強，華銘智能(300462-CN)漲停報28.93元，二三四五(002195-CN)漲7.19%報6.41元，南威軟件(603636-CN)漲6.77%報13.1元，立思辰(300010-CN)漲5.22%報12.49元，數字認證(300579-CN)漲4.22%報59.07元，北信源(300352-CN)、美亞柏科(300188-CN)、任子行(300311-CN)、飛天誠信(300386-CN)等個股均上漲超3%。

據悉，全球網絡安全盛會DEF CON 將于今年5月正式登陸中國，DEF CON與百度安全將聯合主辦“禦 ·見未來”2018首屆DCCB(DEF CON China Baidu)安全行業國際峰會，峰會將匯聚全球網絡安全人才共話安全，網安國際論壇InForSec受邀出席參加。

首屆DCCB安全行業國際峰會的召開，將吸引更多來自包括中國在内的亞太地區的網絡安全研究者參與其中，集結國際頂尖安全人才同台切磋，分享技術，也給無數東半球懷揣極客夢想的網絡安全研究者提供更高層次的展示和發展空間。

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