【大昌投顧】盤前分析－市場預期3D感測模組市場產值將出現跳躍性成長



◆盤勢分析

1. 台股上週緩步走升，不過近期與美股走勢，是有出現脫勾的狀況，且買氣似乎不足，攻高不太容易，整理格局不變，最終週線以上漲 143.86 點作收。短線上月線趨勢下彎，不過指數力守支撐之上，能否守穩，才對盤勢較有利，籌碼面外資上週整體偏向賣方，對台股動能有所影響，何時轉買，延續買盤，持續觀察。

2. 櫃買指數上週相對加權指數漲幅收斂，目前依舊在高檔整理，遲遲未見創波段新高，因此中小型個股雖然較為強勁，但是漲跌分歧，操作難度甚高。

3. 金融指數上週相對強勢，成為撐盤的要角，目前月線支撐不破，仍有機會往上攻。電子指數漲勢明顯壓抑，但美國科技股能否止穩回升，對電子股走勢更加有利，而上週強勢族群有被動元件、觸控面板、光學元件、3D 感測、矽晶圓等。傳產類股則由塑化、生技等表現較亮眼。

4. 市場預期 3D 感測模組市場產值將出現跳躍性成長，市場規模將由 2017 年的 15 億美元成長至 2020 年的 140 億美元，年複合成長率達 209%，未來可觀察非蘋陣容是否開始擴大應用。

5. 根據 TrendForce 綠能研究 (EnergyTrend) 最新觀察，鈷金屬價格在 2018 年持續走高，第一季上漲超過 20%，顯示原物料上漲除了受到短期的資本炒作影響，整體產業供應分布過於集中也將推升價格在中長期持續上揚。

