海南深化改革開放政策落地 相關板塊受市場關注

近日，《中共中央國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》(簡稱《意見》)正式對外發布。中金點評稱，本次《意見》出台重點針對海南一省，但其背景是新環境下中國全面擴大改革開放中的一環，與近期在金融、汽車、醫藥領域的産業對外開放相比，海南將成為區域層面加大開放步伐的又一試驗田。在目前全球貿易保護主義擡頭的背景下，中國政府在地域、産業等層面的進一步開放有益于包括中國在内的全球合作夥伴實現協同發展、互利共赢。

中金認為與此前的上海自貿區、雄安新區等區域主題類似，在《意見》出台前後相關受益板塊有望受到市場的階段性關注，包括：1)海南本地上市或在海南有重點産業布局的公司，尤其是旅遊、醫療、農業、科技、環保、交運、基建、地産等相關領域，如中國國旅等;2)海洋強國、一帶一路、軍民融合、對外開放等相關主題的關注度也或有所提升，如海蘭信等。前期海南本地股已經有所反應，過去兩周相對滬深300指數有3%左右的超額收益。在近期熱點轉換較快、投資者風險偏好不高的市場環境下，中金建議投資相關主題盡量自下而上選擇一些估值相對合理、有成長空間的質量個股來增加安全邊際。

中金公司認為随着一系列旅遊和免稅政策的出台，海南旅遊和免稅業將迎來新發展。中國國旅作為免稅龍頭必將受益：1)具有絕對壟斷優勢，收購日上後全國市占率80%，全球排名第七。2)三亞免稅是公司免稅收入的主要貢獻者(占免稅收入40%及占總收入21%)，離島免稅政策的突破會使公司極大地受益。3)鑒于收入和毛利率的提升潛力以及優異的盈利能力，國旅未來的市值仍有提升空間。此外，三特索道(海南猴島景區，占總收入16%)、宋城演藝(三亞千古情，占總收入11%)、首旅酒店(三亞南山景區，占總收入5%)也將受益于新政對海南島旅遊業的推進作用。

此外，海南將大力發展賽馬運動等項目，探索體育彩票新發展。中金期待彩票在體制改革、發行渠道、分配機制等方面更多的改革動向。建議關注鴻博股份(雙彩印刷絕對龍頭)，天音控股(收購彩票軟硬件服務領跑者深圳穗彩)，羅牛山(攜手第一賽馬網欲打造海口羅牛山國際馬産業園項目)，海南瑞澤(投資賽馬産業)，平潭發展(將深度開發馬術運動及相關馬産業)。

來源：證券時報

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