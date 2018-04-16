港股早段變臉掉頭向下 失守30500點

港股今早表現突然變臉，先高開41點，其後掉頭向下，恆生指數最新報30483點，跌325點；國企指數最新報12113點，跌148點。
內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.03元，跌1.7%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.7元，跌1.8%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.16元，跌1.2%。
內險股方面，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.75元，跌0.5%，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報83.1元，跌1%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)ADR折合收市報34.75元，無升跌。
金融股今早表現，友邦(01299-HK)最新報69.3元，跌1.7%，匯豐控股(00005-HK)最新報75.95元，跌0.4%，香港交易所(00388-HK)最新報259.4元，跌1.8%。
科技股方面， 騰訊控股(00700-HK)最新報401.8元，跌1.5%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.43元，跌0.7%，閱文集團(00772-HK)最新報69.95元，跌2%，眾安在線(06060-HK)最新報58.75元，跌0.4%。
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