台境完成收購新屋躍境股權 Q2起貢獻營收

台灣最大土壤污染整治業台境企業 (8476) 指出，廢棄物處理再利用事業第一季營運比重已達 15%，加上完成現金購買桃園新屋躍境公司 85% 股權，第二季起開始貢獻營收，看好下半年整體營運。台境自結 3 月合併營收達 0.34 億元，月減 16.76%；累計第一季合併營收達 1.18 億元，受到農曆年前為傳統環保處理量低潮期以及營運轉型調整期，致使環境工程專案認列營收較去年同期減少。



台境表示，3 月營收受到本年度主要專案尚未進入穩定工程階段，使環工專案營收認列偏低，惟整體仍持續推進自去年起積極強化的營收結構調整，以擴展廢棄物再利用處理業務範圍及擴增廢棄物處理再利用代碼等為今年重要策略，大幅拉升今年首季廢棄物處理再利用事業 (R 類、S 類及 D 類) 營收比重達 15% 以上的水準，較去年同期不到 4% 比重明顯增加。



受惠於各產業大廠對於廢棄物再利用處理的市場需求增溫趨勢明確，有助於台境在案件取得基礎持續擴大下，提升整體訂單能見度及產能利用率，整體效益可望自 2018 年下半年起陸續發酵，並帶動整體毛利率及獲利能力持續精進。



台境進一步表示，旗下廢棄物處理再利用事業的布局上再擴充 R 類代碼業務，3 月份經董事會決議通過後，近期已完成現金購買桃園新屋躍境公司 85% 股權，取得包含漿紙污泥 (R-0904)、紡織污泥(R-0906) 之再利用處理產能，今年第二季起開始貢獻旗下廢棄物處理事業營收。



台境指出，在持續優化桃園新屋廠 (躍境) 再利用處理設備及產能配置等努力，下半年起可望逐步發揮該廠已核可之每月污泥處理最大產能 5760 噸的規模增添營運成長動能。



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