認列訴訟可能損失 台境去年每股盈餘僅0.06元

台灣最大土壤污染整治業台境企業 (8476) 董事會通過 2017 年財報，全年合併營收為 8.73 億元，受惠於 2017 年第二季起新化廠 S 類及鳥松廠 D 類陸續加入廢棄物處理再利用事業挹注，年成長 1.67%，惟因新化廠及鳥松廠無法發揮最大產能效益，以及保守認列 1671 萬元整治案件訴訟可能損失因素影響，稅後淨利為 184 萬元，每股稅後盈餘為 0.06 元。台境旗下主要三大事業體，包括以土壤污染整治工程為主之環工專案事業、以土方資源回收及再利用處理 (目前共有關廟廠 R 類、新化廠 S 類及鳥松廠 D 類) 為主之廢棄物處理事業，以及各類環保服務領域之環境採樣及實驗分析之環境檢測事業，營收比重分別為 75%、12% 和 8%，其中，廢棄物處理事業營收較 2016 年同期成長 98.6%。



台境指出，2017 年受到新化廠個案再利用場址土方處理一案及二案申請銜接未如預期順利、鳥松廠更名及展延 D 類廢棄物處理再利用代碼許可證期效，使得兩廠無法發揮最大產能效益，再加上認列爭議工程訴訟可能損失因素影響，2017 年整體毛利率及營業利益率分別為 12.8% 及 1.5%。



台境累計 2018 年前 2 月合併營收為 8399 萬元，由於農曆年前為傳統環保處理量低潮期，使環境工程專案認列營收及事業廢棄物再利用處理收入落於低點，致使自結稅後淨損為 2000 萬元，每股稅後虧損 0.58 元。



台境指出，隨著主要客戶陸續開工後，環保處理量將有機會在 3 月份起逐步增溫，加上台境仍持續積極強化營收結構的調整，擴展既有廢棄物再利用處理業務及擴增廢棄物處理再利用代碼等重要策略執行。



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