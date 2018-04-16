〈工研院新院長上任〉劉文雄接任 將採藍海策略、聚焦市場需求

工研院今 (16) 日舉行新任院長劉文雄佈達典禮，劉文雄表示，未來將繼續帶領工研院發揮跨領域研發創新的優勢，並以市場為導向，採取「藍海策略」，也將強化工研院海外辦公室的功能。

劉文雄致詞時指出，自 1983 年退伍後，便到美國讀研究所並一路在美打拚至今，過去 30 幾年與台學術界與產業界都有密切聯繫，相當了解台灣產業面臨巨大挑戰，正處於再創或被邊緣化的十字路口。

劉文雄表示，自己責任重大，將全力以赴，在工研院既有的成功基礎上，整合技術並接軌國際市場，未來將以三大重點帶領工研院前進。

第一，聚焦市場需求。他表示，工研院研究必須以市場為導向，並考量政治、經濟、社會與科技等各方面因素，利用台灣有限的資源，解決真正的問題，相信「藍海策略」為成功的必要因素，要讓台灣在全新領域市場中擔任領頭羊角色。

第二，扮演產學研的樞紐。劉文雄認為，作為學術界與產業界的橋樑，工研院應將學術界研究成果，轉換為產業界的商機，此外，也將強化工研院海外辦公室功能，不該重複他人已作出的研究工作，而是在既有的科技基礎上跳躍，尋求創新與再突破。

第三，以工研院技術整合的平台優勢，推動產業轉型。劉文雄指出，工研院是最大的法人，對內將促進各研究中心橫向合作，集中人工智慧、大數據等跨領域人才；對外將與其他法人合作，積極帶動產業轉型。