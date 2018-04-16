【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五下跌，因金融股走弱，及市場擔心美國向? 利亞實施軍事行動（美英法於週六向? 利亞發動攻擊）。道瓊斯指數下跌 0.5% 至 24,360 點；標準普爾指數下跌 0.3% 至 2,656 點；納斯達克指數下跌 0.5% 至 7,107 點。特朗普於期後發文表示「任務完成」， 並於後來補充他是故意使用該字眼（2003 年前總統也採用同一字眼形容伊拉克戰爭）。

油價及金價上週五均上升，因市場擔心西方可能對? 利亞動武。紐約 5 月期油上升 0.5% 至每桶 67.39 美元；紐約 6 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,347.9 美元。

香港和內地股市上週五下跌。莎莎國際（178.HK）第四財季業績強勁，股價大漲 7.4%， 帶動本地消費股逆市上漲；博彩股造好，永利澳門（1128.HK）及新濠國際發展（200.HK） 股價分別上揚 4.1% 及 7.7%；醫藥製造股普遍走軟，其中復星醫藥（2196.HK）下跌 6.1%。個股方面，莊勝百貨（758.HK）控股股東兼主席擬出售所持公司約 66.8% 權益，復牌後股價飆升 1.7 倍。恒生指數下跌 0.1% 至 30,808 點，國企指數下跌 0.2% 至 12,261 點，香港股市成交金額減少 4.0% 至 970 億港元。上證綜合指數下跌 0.7% 至 3,159 點，滬深兩市成交金額減少 8.0% 至人民幣 3,930 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中聯重科（1157.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年第一季股東應佔溢利同比急增 3.3-3.7 倍至人民幣 3.6-4.0 億元，主要受惠於工程機械板塊營業收入按年增長約 80%，及高毛利率產品佔比持續擴大帶動盈利能力進一步提升。

◇ 西王特鋼（1266.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年第一季股東應佔溢利同比上升 26.2% 至人民幣 2.3 億元，主要受惠於鋼材價格持續升高但原料價格上線平緩帶動毛利同步上升（噸毛利約按年增長 4.4% 至人民幣 637 元）、政府資助增加、融資成本下降、及稅務開支減少。

◇ 親親食品（1583.HK）一致行動人士股權發生變化，因此，要約人需向所有公眾股東提出以每股 2.3 港元（較最後收盤價折讓 4.2%）回購股份，但要約人擬維持公司之上市地位。

◇ 建成控股（1630.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）純利同比大幅下跌（上半財年按年倒退 17.8%），主要因收益下降、直接成本增加、財務成本增加、及行政開支增加。

◇ 中國金屬利用（1636.HK）宣布以每股 4.80 港元（較最後收盤價折讓 5.0%）配售 7,598 萬股（相當於現有股本 3.1%）予綿陽富樂投資有限公司，淨集資額 3.6 億港元，主要將用於降低債項權益比率、及支付併購項目作價。大股東持股量將從 42.1% 下降至 40.8%。

◇ 天保能源（1671.HK）為天津港保稅區唯一一家能源運營商，公司將所生產電力出售予國家電網，同時也向天津港保稅區的工商業客戶提供蒸汽、熱及冷，同時公司也向國家電網購買電力，將電壓由 35 千伏特變換成 10 千伏特，然後配售予終端用戶客戶。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 4.8、4.3 及 4.5 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 5,504、5,432 及 3,027 萬元（2017 年毛利率大跌）。公司今天起至 4 月 19 日招股，預計 4 月 27 日上市，招股價介乎 1.74-1.90 港元，淨集資額約 3,070 萬港元（僅 10% 公開發售），市值介乎 2.7-2.9 億港元，相當於 7.1-7.7 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)