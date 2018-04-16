【異動股】俄鋁(00486-HK)股價仍受壓

美國財政部對俄鋁(00486-HK)施加的制裁，對其股價造成的壓力仍在。俄鋁盤前報1.94元，跌0.1元，跌4.902%。成交225萬股，涉資436萬元。

俄鋁上周再公布，於2月23日曾表示建議於股東特別大會上尋求股東以按股數投票方式批准授權，以授權董事會在適當時候落實進行可能進行之競購Norilsk Nickel的631.4萬股普通股。而公司亦曾預期於2018年4月30日或之前，向股東寄發載有可能進行之競購交易詳情的通函。繼美國財政部對俄鋁施加的制裁，俄鋁相信，在現階段就可能進行之競購交易尋求授權並不符合公司及其股東的整體最佳利益。

Norilsk Nickel是全球最大鈀生產商，第二大鎳生產商及鉑金及銅的主要生產商之一。根據Norilsk Nickel2016年年報，Norilsk Nickel的持股權分別為Whiteleave持30.4%、俄鋁持27.82%、Crispian持4.2%，餘下由其他股東持有。

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