全球再添16家“獨角獸” 四家中國公司上榜

日前，硅谷全球數據研究機構PitchBook公布，今年前幾個月，全球共有16家公司成功躋身“獨角獸”(估值在10億美元以上的初創企業)行列，其中有4家中國公司上榜，分別是美菜網、曹操專車、斗魚和趣頭條。

據悉，這16家“獨角獸”公司涉及運輸、醫藥、娛樂、數據分析和農業等行業，其中大多數都來自美國。有研究顯示，一家初創企業成為“獨角獸”的概率要低於1%。

上榜的4家中國公司中，美菜網是一家農產品移動電商平台，成立於2014年，目前已覆蓋全國近50個城市。其基本運營模式是，用互聯網將農村千家萬戶的農產品與城市千萬中小餐廳連在一起，各餐廳隻需將第二天所需產品在美菜網上下單，次日清晨，美菜網即可將貨物送到餐廳。據悉，美菜網已經歷5輪融資，累計融資金額超30億元人民幣，目前估值為28億美元，也是本次上榜的16家企業中估值最高的。

曹操專車是吉利集團旗下的新能源汽車共享出行服務平台，已覆蓋全國23座城市。今年1月宣布進入北京市場，已陸續在北京投放了約300輛車。曹操專車在今年1月完成了10億元人民幣融資，目前估值約為16億美元。

斗魚是國內最早的游戲直播平台之一，如今平台已覆蓋游戲、電競、戶外、娛樂、影視、音樂等多個板塊。最近又與騰訊達成深度合作，將包括企鵝直播在內的賽事資源引入，目前估值15億美元。

今年3月，資訊閱讀應用趣頭條完成了騰訊領投的Pre-IPO輪融資，交易金額預計達上億美元。“獨角獸”榜單顯示，這家2016年才上線的公司目前估值為14億美元。另有消息透露，趣頭條將於2018年內赴美上市。在今日頭條、一點資訊、天天快報等諸多資訊類產品厮殺成一片紅海時，趣頭條則專注於三線城市以下的用戶群。不過其運營模式也備受爭議，即給用戶補貼，讓他們通過轉發、線下推廣的方式為平台拉新，平台獲取流量后通過廣告變現。

根據PitchBook發布的2017年全球“獨角獸”企業名單，去年，全球有57家初創企業估值超過10億美元，躋身年度“獨角獸”隊伍，總估值高達1165億美元。其中，中國企業入圍18家，包括今日頭條、北汽新能源、摩拜等。

今年以來，“獨角獸”概念在A股受到熱捧。3月30日，國務院辦公廳轉發証監會《關於開展創新企業境內發行股票或存托憑証試點的若干意見》，除明確已在境外上市的大型紅籌企業可通過發行存托憑証加快回歸A股外，最近一年營收不低於30億元、估值不低於200億元的創新企業A股市場IPO也將開“綠燈”。引人注目的是，參與《若干意見》試點的企業應屬於互聯網、大數據、雲計算、人工智能、軟件和集成電路、高端裝備制造、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，而這些行業正是國內“獨角獸”比較集中的領域。

來源：北京日報

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