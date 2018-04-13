日本再次表態：歡迎美國在任何時候重回TPP

摘要：就在川普周四提出考慮重回 TPP 的前一天，日本一高級外交官表示，日本在任何時候都會「張開雙臂」歡迎他作出這種決定。日本 TPP 首席談判代表也曾表示，歡迎美國態度轉變，但重新談判非常困難。

就在川普提出考慮重新加入 TPP 的前一天，日本再度表示會隨時歡迎美國回來。

美國新媒體 Axios 援引未具名日本高級外交官周三的話稱，如果美國總統川普決定重回《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），日本在任何時候都會「張開雙臂」歡迎他。

緊接著在周四，川普在與來自農業州的共和黨議員和州長會談時表示，已經指示白宮全國經濟委員會主任庫德洛和美國貿易代表萊特希澤，探索重新加入 TPP 的可能性。

隨後內布拉斯加州共和黨參議員 Ben Sasse 和參議院農業委員會主席 Pat Roberts 都對媒體引述了這一言論，並稱川普在會議期間重申了很多次，趁現在加入 TPP「更加容易」。

到了周五，日本經濟再生大臣茂木敏充表示，自己一直嘗試說服美國 TPP 有利於美國經濟。他同時也提到，僅僅對 TPP 協議的一部分內容進行修改非常困難。

川普在競選中曾多次抨擊 TPP「摧毀」美國製造業，並承諾當選後不再簽署大型區域貿易協定，而是注重一對一的雙邊貿易協定談判。去年 1 月 23 日，在他上任的第一周，川普便簽署行政命令，正式宣布美國退出 TPP。

然而，時隔正好一年後，今年 1 月 26 日，川普在瑞士達沃斯論壇發表公開演講時又提到，考慮重返 TPP。他當時稱：

美國準備好同包括 TPP 成員國在內的各國協商雙邊互惠的貿易協定，將考慮與 TPP 各國單獨或集體進行貿易協商，若集體協商有意義的話。

在美國退出後，TPP 也改名為《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），最終貿易協議於 3 月 8 日在智利首都聖地亞哥簽署，成員國包括日本、加拿大、澳洲、文萊、智利、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。

日本作為這一貿易協定中最大的經濟體，一直期待着美國歸來。日本 TPP 首席談判代表 Kazuyoshi Umemoto 曾表示，歡迎美國態度轉變，但重新談判非常困難，畢竟最終細節在達沃斯論壇前就敲定了，而且經過了長達半年的密集談判。

『新聞來源／華爾街見聞』