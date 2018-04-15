〈觀察〉上半年分行再消失6家 4大外銀瘦身調整銀彈目標

數位化趨勢浪潮續燒，銀行持續裁撤分行家數，特別是在台的外銀，去 (2017) 年銀行裁撤 27 家分行中，花旗、渣打、匯豐和澳盛銀就占了 19 家分行超過半數，渣打銀今年 6 月前將再裁 6 家分行；事實上，外銀縮減分行，多數是為了調整銀彈目標，積極發展金融創新服務。

隨著人工智慧、金融科技的發展，分行逐漸變成銀行成本的包袱，國銀近年來不斷縮減分行家數。

根據金管會統計，去年有 9 家銀行共裁撤 27 家分行，國銀總分行數量下滑至 3417 家，創下近 5 年來新低。若進一步觀察，澳盛銀將個金和財富管理業務移轉給星展銀，減少 10 家分行最多，匯豐銀則減 5 家分行居次，花旗銀和渣打銀則各裁 2 家。

渣打銀今年開出第一槍，宣布再裁撤 6 家分行，4 月 1 日縮減桃園大園分行、大溪分行和觀音分行；5 月中旬再裁撤新竹關西分行、苗栗三義分行及嘉義分行，調整後渣打銀全台有 66 家分行，仍居外銀之首。

觀察外銀精簡分行的策略，多數是為了調整銀彈方向，積極發展金融創新服務。

渣打銀 3 月推出臉部辨識、指紋辨識與圖形辨識等 3 項登入服務，創外商銀行之先，並著手數位投資平台服務、網路銀行、行動銀行升級。渣打銀上半年在桃園縮減三家分行後，也計畫在桃園市開設全球第三家 iWealth 數位旗艦，發展目標聚焦數位金融和財管市場。

而星展銀收購澳盛銀的個金和財富管理業務，取得逾 50 萬名的客戶群後，更加積極打造數位平台，日前也宣布推出線上申貸平台，簡化申辦流程，中小企業只要 3 分鐘就可得知初步評估結果，並最快於 5 個工作天後得知完整審核結果。

至於聚焦簡單、快速金融服務的花旗銀行，2016 年開始便積極衝刺數位金融，領先同業推出指紋辨識登入網銀服務，並與影城業者合作行動市集 APP，簡化刷卡買電影票的流程，登入會員後自動記憶卡號資料，最快 12 分鐘完成購票。

滙豐銀則推出電子簽名直接簽署保單等數位保險系統，其中也啟動線上個人戶對保服務，即透過線上視訊會議模式與客戶進行對保。

整體來看，面對金融數位化浪潮，有銀行選擇裁撤分行，調整營運方向；也有銀行選擇增設數位分行，將傳統臨櫃交易、理財諮詢與科技相結合；甚至有銀行調整現有分行的經營方式，結合在地化、社區化，或是民眾關注的體育話題，讓客戶走進分行，能有更多全新體驗。

數位化是抵擋不了的趨勢，金融業想要在競爭激烈的市場中拔得頭籌，創新已是必備的籌碼。