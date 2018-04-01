〈名師解盤〉台股四月天多空翻牌 中小型股續當家 權值指標看鴻海何時反攻

台股上周因為週六獨家開盤，因此內資展現了強勁氣勢，單周上漲 96 點，周 K 線及月 K 線也順利收紅。展望本周，法人指出，中小型股還是短線資金簇擁族群，權值股就要觀察鴻海的走勢，畢竟鴻海跌破頸線支撐，如果無法站回，則將是短線壓抑盤勢的關鍵。

分析師李蜀芳表示，台股本周只有 2 個交易日，加上技術線型來看，指數也正進入了收斂三角形的尾端，因此本周將會是變盤前的最後末端整理。目前月線扣抵位子在 10800 點下方，再加上本周的個交易日，月線扣抵位子就跟現在點數差不多了，如果指數在清明連假後能衝過 11095 點，帶動月季線也能站穩 10800 點上，就有利於後市續攻。

不過李蜀芳也指出，若是指數上攻無力，一旦跌破 10758 點，則是指數將回測 10638 點到年線的支撐。

至於業內主力資金最愛的櫃買市場，近期的日 K 線都是出現留上影線，但是還是強於集中市場，整體來看，要過前高 156.4 點的機率依然很高，重點是要觀察，會不會過高後引發主力出貨，只要過高後不要出現爆量長黑，如果跌破 149.61 點，就會出現小 M 頭。

另外鴻海上周六摜破頸線，目前的支撐僅剩前波低點 86.1 元，不過因為 KD 指標也是在 20 的超賣區附近，如果技術線型有所止穩，股價也能重新展回 90 元之上，才有利於指數撐盤向上。

儘管台股短期因為有連假因素，指數恐陷整理，不過如果投資人如果仍看好後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指麥證 78 購 01(072277-TW)、臺股指元富 79 購 03(075806-TW)、臺股指元大 79 購 20(075693-TW) 等。