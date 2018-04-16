盤前財經大事搶先讀2018年4月16日

今日操盤前瞻

新股掛牌：瑞祺電、吉茂、五福

增資股上市：眾達 - KY、隆大、上福、新潤

法說會：玉山金、國票金、王道銀行、崇越電、岳豐



Robert Shiller：強勁的財報季無法避免股市出現另一波修正

諾貝爾經濟學獎得主 Robert Shiller 認為，強勁的財報季可能不足以讓股市走出困境。儘管自 2 月以來進行了 2 次修正，這位曾經預測 1990 年代網路泡沫和引發 2008 年金融危機房市崩潰的耶魯大學教授強調，股市估值仍然被高估。閱讀全文...

〈名師解盤〉中共軍演搗蛋不用怕 台股本周續攻 11000

台股上周內資強力撐盤，力抗外資不給力，也順利推升指數收復月線，周線也上漲 143 點，周 K 線又收紅。展望本周，儘管中共將在 18 日進行軍演，不過根據歷史經驗，包括 1995 年的飛彈危機，都沒有對台股有太大影響，預料盤勢仍將維持內外資對抗，指數仍有機會續攻 11000 點。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉BEI 指數說：金融業「日正當中」？？

在 1990 年前後，台灣的金融業在自由化、改革開放之前，經營利潤與公司價值多曾經風光過。當時的股王國泰人壽公司，每股股價高達 1,800 元 / 股以上。但是隨著台灣本身國內金融業的自由化，民營銀行加入競爭行列，使得金融消費者、企業與個人金融，成為一個幾乎接近「完全競爭市場」；成為「價格接受者」(Price Takers)。閱讀全文...

〈觀察〉面對中國金融開放大利多 台灣政府應該做的事

中國大陸宣布 12 項金融開放措施，連服貿卡關的部分幾乎都放行，市場視為對國內金融業是大利多，但是，這波開放是否包含台資值得觀察，如果沒有，政府應該思考，兩岸應重啟協商大門，尤其交流停擺的兩岸金融三會更應盡速恢復溝通，對我國金融業才不會陷入利多大餅「看得到、吃不到」的窘境。閱讀全文...

〈觀察〉台灣手機市場冷風吹 品牌突圍各憑本事

台灣智慧手機市場還看不到春燕，即使非蘋陣營已陸續推出上半年旗艦機，4 月也有新機開賣，但買氣還是冷清清，隨著電信商降低補貼金額，各品牌廠只能各展神通，想辦法突破旗艦機賣不太動的窘境。外傳宏達電 (2498-TW)U12 + 可望 5 月亮相，訂價策略成為外界關注焦點。閱讀全文...