深交所：進一步規範締結一緻行動協議等行為

深交所13日發布關于就《深圳證券交易所上市公司收購及股份權益變動信息披露業務指引(征求意見稿)》公開征求意見的通知，通知指出，在《收購管理辦法》的規範框架下，《指引》規範的披露形式包括提示性公告、簡式權益變動報告書、詳式權益變動報告書、收購報告書等，條文所規範的收購及權益變動活動更全面、規則結構更完整。

針對市場上存在的随意締結或解除一緻行動協議、随意讓渡表決權問題，《指引》明确了投資者在達成一緻行動後又解除、讓渡表決權後又解除等情形應當繼續遵守原有的限售、一緻行動等義務和承諾，并規定投資者未約定期限或者約定不明而解除一緻行動關系、表決權讓渡的，投資者應當在發布解除公告之日起的十二個月内繼續遵守原有限售、一緻行動等義務及承諾。

近年來，市場上出現的多單表決權委托事項具有期限長、不可撤銷、以受托人意志為主等特征，實際目的為規避限售、改變上市公司控制人地位等，導緻上市公司股權不穩定。在表決權讓渡情境中，股份登記在委托人名下，表決權由受托人實際支配，且委托人發生股份減持時將導緻受托人的表決權比例相應減少，在行使上市公司表決權等事項上“扯不清”。《指引》一方面規範了表決權委托信息披露的要求，規範了讓渡表決權後又解除的行為;另一方面規定出讓人與受讓人為一緻行動人。

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