又到銀行財報季 這是你所需要了解的華爾街五大行財報看點

摘要：周五晚間，摩根大通、花旗銀行和富國銀行將在美股盤前率先打響財報季「第一槍」。FactSet 預計，三家銀行 Q1EPS 分別為 2.28 美元、1.61 美元和 1.06 美元。

一年一度的美國銀行業財報季即將拉開大幕，美國銀行股周四普漲。

周五晚間，摩根大通、花旗銀行和富國銀行將在美股盤前率先打響財報季「第一槍」；下周一，美國銀行公布財報；周二、周三，高盛、摩根士丹利兩家銀行也將分別公布財年業績。

FactSet 預計，摩根大通、花旗銀行、富國銀行 Q1EPS 分別為 2.28 美元、1.61 美元和 1.06 美元。另有彭博社預計，摩根大通 Q1 調整後營收達 277.1 億美元，交易營收 61.4 億美元，投行部門營收 17.6 億美元；花旗銀行調整後營收為 188.8 億美元，交易營收 46.2 億美元，投行部門營收 12.1 億美元。

CNBC 分析認為，川普稅改、聯準會升息以及強勁增長的美國經濟應能為美國銀行業帶來可觀的利潤。投資研究公司 CFRA 預計，銀行業將為金融企業領路，營收增長 28.5%。

TD Ameritrade 首席市場策略師則稱，銀行業財報將有助於為市場提供穩定性：「如果銀行 CEO 們全都預期未來將一帆風順，那對股市而言，應是一次良機。」

英國《金融時報》總結了華爾街五大行財報看點前瞻，其中包括：

交易部門營收受到「正確的波動性」提振

每年前三個月，投資者重新調整部位，交易部門營收通常最為強勁。五大行應能從中受益，股票、利率、信貸和外匯方面交易量都有所增加。RBC Capital Markets 預計摩根大通交易營收將反彈 5.8%。

企業貸款增長

2011 年至 2016 年期間，銀行商業和工業貸款餘額增長率鮮少低於 6%。但在川普上台後，卻並非如此。隨著稅改法案通過，投資者希望看到更明確的跡象，表明貸款有所爬升。

抵押貸款下滑

高盛分析師預計，富國銀行抵押貸款費用將年增率下降 23%，摩根大通則將下降 8%。

信貸質量

UBS 分析師 Saul Martinez 認為，在前一年年底的消費狂歡過後，第第一季壞帳沖銷通常會出現季節性上揚。

監管改革

分析師們希望了解，監管上出現的變化將如何影響銀行的資本回報策略，以及監管如何能提高高管們對併購的興趣。

此外，彭博社援引瑞信分析師 Susan Roth Katzke 稱，摩根大通 Q1 財報應會十分強勁；花旗銀行 Global Consumer Banking 與 Institutional Clients Group 營收年增率增長穩健；對於富國銀行，則要多關注其資產負債表管理的情況。

『新聞來源／華爾街見聞』