美股盤中─銀行股跌回早場漲幅 道瓊下跌逾140點

在銀行股跌回早場漲幅的拖累下，美國股市週五中場走低，道瓊盤中下跌逾 140 點。但本週，主要指數仍可望強勢上漲。

台北時間 23:44

道瓊工業平均指數下跌 78.00 點或 0.32% 至 24405.05。

Nasdaq 指數下跌 24.50 點或 0.34% 至 7115.75。

S&P 500 指數下跌 4.10 點或 0.15% 至 2659.89。

花旗，富國，摩根大通等銀行公布季報，獲利與營收均高於預期。銀行股先是上漲，而後回檔下跌逾 2.5%，因財報在市場已有所反應。

投資人對本財報季，期望頗高，尤其是金融業。根據 FactSet 研究機構調查，分析師平均預估第一季 S&P 500 企業獲利將上升 17.1%。

分析師說，目前為止，財報季初期表現良好，企業獲利成長達 26.8%。減稅是企業獲利成長的主要理由。

儘管週五下跌，主要指數本週仍可望表現強勁。本週以來，道瓊與 S&P 500 上漲近 2%，Nasdaq 漲幅更達 2.6%。

週四，美國股市大幅上漲，道瓊上漲 293 點，川普總統澄清可能攻擊敘利亞的立場，為市場利多。

近幾日，股市交易謹慎。川普似乎批評克里姆林宮支持敘利亞阿薩德，投資人感到緊張。上週末，阿薩德涉嫌進行了化武攻擊。

與中國進行貿易戰的擔憂依舊持續。華爾街日報報導，川普政府計畫透過新關稅，並威脅阻止中國在美國進行科技投資，加強對中國施壓，

貿易擔憂近來讓投資人大感緊張，過去一個月，S&P 500 下跌逾 3%。