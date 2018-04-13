投資人快跑 大空頭預警：美股2月大跌是前兆 年底前再跌25%

美股周四強勁反彈，不過，美國最大的空頭基金 Prudent Bear Funds 創辦人 David Tice 卻預期，在美國聯準會的升息政策及地緣政治風險下，預期今年底前美股將大跌 20%-25%，建議投資人還是儘快變現並逃離市場。

以空頭作風聞名的 Tice 警告，未來幾個月的美股將非常危險，實際上崩盤已是在所難免。

Tice 將 2 月初時美股修正視為崩盤的前兆，儘管還有很多人還在股市中狂歡熱舞，流連不去，但他認為這將是非常危險的，狂歡趴中樂隊演奏終曲時，將會看到最後的跌勢。

今年以來 VIX 指數翻了一倍，令人非常、非常不安，尤其是去年當紅的 FANG 中的 Google（GOOG-US）和 Facebook（FB-US），目前正在測試 200 日均線。

今年以來 VIX 指數翻漲 1 倍。

Tice 曾成功躲過了金融危機，他在 2008 年金融危機爆發之際，就將基金賣給了 Federated Investors，當時其看跌基金的資產觸及 12 億美元。而受金融危機影響，Federated 領導下的基金價值跌至 2.547 億美元。

去年 12 月，Tice 就曾警告過，美股將大跌，大盤出現 50% 的回檔可能性已升高到 25%，而且從席勒本益比的歷史數據來看，未來 10 年的股市也不會太樂觀。

Tice 指出，目前股市還受到貿易戰和美國可能對敘利亞動武的干擾，此外，美國總統川普對俄羅斯的制裁和相關言論也引發市場擔憂。

而在這樣具有地緣政治不確定性和貿易不確定性的環境中，Tice 重申建議，投資人應該考慮購買黃金避險。