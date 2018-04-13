【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 亮燈漲停板，波段大漲 ( 9 8 % ) 囉。

今天大盤開高震盪，終場上漲 10 點，以 10965 點做收，量能為 1219 億元。

重點持股報告。

<( 6141 柏承) 亮燈漲停板，波段大漲 ( 9 8 % )，非常感恩。 >

(4174 浩鼎、3265 台星科、9941 裕融) 昨天均創波段新高，續抱即可。

(5536 聖暉) 今日強勢股。

(2375 智寶) 今天再度現買現賺，股價尾盤再急拉收最高，新進會員早來早賺。

(5425 台半) 股價再創波段新高。

(6613 朋億) 股價再創波段新高。今天朋億漲了半根的漲停板，股價持續再創波段新高，會員們的獲利持續增加，太棒了我們獲利一檔接一檔。

(5483 中美晶) 股價再創波段新高。(美晶姐)今天盤中直接華麗的 (亮燈漲停板) 啦，會員從進場以來，獲利便快速的累積，有價有量的好股票，要怎麼買怎麼賺都可以很輕鬆。

(6141 柏承) 股價再創波段新高 ( 9 8 % )。 我們的木白柏真的是超級帥氣，盤中直接豪邁的亮燈漲停板，從我們會員們 2/21 進場並一路續抱至今以來，柏承波段已經大漲( 9 8 % ) 啦，已經將近一倍的獲利囉。光是這樣的一檔股票已經讓許多會員改變生活囉，太棒太好賺了大家一起來。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、9941 裕融、5425 台半、6613 朋億、4174 浩鼎、3265 台星科、5483 中美晶、5536 聖暉、2375 智寶。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)