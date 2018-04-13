給新CEO添堵 標普警告可能下調德意志銀行評級

摘要：德銀更換 CEO 才三天，標普就宣布下調該行前景展望至負面。他們稱，換帥可能引發更多耗費資金的業務重組，令已經大幅增長的利息開支進一步攀升，從而引發更多流動性風險，危及償付能力。

連虧三年的德意志銀行更換 CEO 才三天，評級公司標普就狠狠地從背後補了一刀：將該行前景展望調整至負面，警告可能下調其信用評級。

標普（S&P Global Ratings）周四稱，德意志銀行最近的管理層重大變動凸顯其面臨「戰略挑戰」，或就此引發更多耗費資金的重組行動，令原本就已大幅增長的利息開支進一步攀升，從而引發更多流動性風險，及市場對其償付能力的擔憂。

為此，標普宣布將德意志銀行長期信用評級置於負面觀察名單， 「A-」信評暫時不變。

本周一，這家歐洲資產規模第一大銀行發表聲明稱，聯席副總裁 Christian Sewing 取代 John Cryan 擔任 CEO，即日生效。此舉目的非常明確，就是「德銀希望也必須重新開始賺錢」。

自從 John Cryan 2015 年上任以來，德意志銀行便陷入一系列醜聞，且連續三年出現虧損，今年股價大跌 30%。在 2016 年參加聯準會壓力測試的 33 家銀行中，只有德意志銀行和桑坦德銀行的美國部門不及格。英國人 Cryan 的合約原本 2020 年才會到期。

路透社之前分析稱，德國人 Christian Sewing 的任命可能暗示著德銀業務重點的轉變，不再側重通過投行業務來尋求利潤增長、並給予投行人士較大權力的策略。

談及潛在的重組行動，標普認為，圍繞着領導層重大調整，包括一些股東對公司重組計劃缺乏進展不滿，可能促使新一屆管理層在公司戰略方面開展較大行動：

德意志銀行可能遭受比預期更長或者更嚴重的業務重組，這將耗費公司更多資金。屆時，那將導致該行在財務指標、客戶服務策略規劃方面的表現糟糕程度超過同行。

對於上述標普的聲明，英國《金融時報》援引一位熟悉德意志銀行的知情者稱，標普的聲明不會對德銀的融資成本構成「實質性影響」。

新任 CEO Christian Sewing 也表明了大刀闊斧的改革設想：他打算進一步調整德銀投行部門的「營收、成本和資本結構」。彭博社稱，他計劃縮減投行規模，使之與其零售部門和商業運作部門合為一體。

『新聞來源／華爾街見聞』