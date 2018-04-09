德銀「宮斗」：CEO下台 歐洲第一大銀行將全面收縮？

摘要：歐洲第一大行德銀發生人事巨震，包括 CEO 在內的多名高管進行換血。這一變動折射出其戰略轉變，德銀或迎來全面收縮時代。

歐洲第一大行德意志銀行發生人事巨震。德銀發表聲明稱，Christian Sewing 從 John Cryan 手中接過指揮棒，成為新一任 CEO。

Sewing 本次走馬上任可以說是臨危受命。自 Cryan 2015 年接手德銀以來，德銀股價已經下跌了 60％。

Sewing 於 1989 年加盟德銀，在商業銀行、審計及風險等部門擁有豐富經驗。德銀監事會主席 Paul Achleitner 對他寄予厚望，稱：「Christian Sewing 已經證明了自己是一位堅強而有紀律的領導者。監事會相信他和他的團隊將能夠成功領導德意志銀行進入新時代。「

此前，德銀苦苦掙扎在「舊時代」中，靠籌集現金維持資產負債表。而通向」新時代」，路在何方？一個可能的答案：「更多德國，更少銀行」。

「更多德國，更少銀行」是指：在全球化的背景下，德銀應該減少向美國市場的業務傾斜，而將重心轉移到德國乃至歐洲市場上。這不僅可以精簡業務，聚焦重點，還可以取悅諸如政府和選民這樣的股東。

另一方面，增加對中小企業的貸款，削減銀行分部的數量。通過這樣的做法，德銀或許能夠改善利潤，從困境中走出。

在過去 8 年，德銀已經進行 3 次融資，共籌集近 270 億歐元，僅上個月就籌集約 14 億歐元。在 Cryan 任職 CEO 期間，德銀業績沒有多大起色。儘管伴隨著數輪裁員，利潤也沒有成功扭轉。

但問題是，如果 Cryan 無法做到，為什麼 Sewing 可以？在過去 6 年，德銀已經三易掌門，希望這次可以如願以償。

本輪人事調整後，公司和投資銀行部門將由 Garth Ritchie 領導，私人商業銀行部門則由 Frank Strauß 直接負責。在管理委員會中，Garth Ritchie 和首席行政官 Karl von Rohr 將作為新理事入駐，前任副 CEO Marcus Schenk 將不再其中任職。

截至本文發稿，德銀股價 11.35 歐元。

『新聞來源／華爾街見聞』