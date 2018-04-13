為未來設計的網路——5G掀起全新戰場

【撰文：曾靉】

過去 4G 針對人的需求、5G 瞄準的是物的需求，重點是要讓業者在商業應用上能更靈活。而這項技術的轉型，將會像過去的印刷機、電力及蒸汽機一樣，推動各個產業的變革。

5G 正式商轉的時間，有可能會提早到 2019 年。想像一下，未來你的生活可能會是這樣：走進一家商店，不需要店員，刷臉就可以結帳；手術室裡沒有醫生，取而代之的是機器人為你開刀；走在路上，城市交通不再擁擠，而一輛自駕車正經過你面前；假日想來點休閒娛樂，卻買不到演唱會的票，沒關係，只要戴上虛擬實境（VR）裝置，你就像人在搖滾區一樣身歷其境。

以上這些場景，有的已經部分實現、有些則是實驗室裡的情境，可以確定的是，未來無論是零售、汽車、醫療、影視娛樂，所有產業的運作模式，都將因為 5G 的到來而有所不同。「5G 不僅是 4G 技術的提升，而是藉由這項技術轉型成為推動各個產業的變革，就像過去的印刷機、電力及蒸汽機一般。」研調機構 IHS Markit 去年一份報告這樣形容 5G 即將掀起的一場產業革命。美元，約占美國 GDP 的五分之一。

4G 滿足人的需求，5G 瞄準物的需求

「5G 一開始就是針對未來所設計的網路。」諾基亞台港澳行動通信總監鄭志中表示，5G 是為了解決現階段無法解決的問題，所提出的開放技術。過去 4G 針對人的需求、5G 瞄準的是物的需求，重點是要讓業者在商業應用上能更靈活。

先從 5G 的通訊特性來看，5G 的速度是 4G 的 100 倍、延遲時間只有十分之一，未來，一個 5G 基地台，一平方公里內可連接百萬個裝置。根據愛立信報告指出，2017 年至 2023 年，行動網路流量預計將成長八倍，平均每年成長率高達 40%。到了 2023 年，全球 5G 網路將占總流量的 20%，因此，從容量提升的角度來看，5G 將是最具備成本效益的技術。另外，目前全球營運商最看好 5G 將推動媒體及娛樂業、汽車及公共運輸業、醫療衛生及能源與公用事業等產業的發展。

但 5G 可不只是網速提升這麼簡單，目前 5G 被定義作三大應用場景，首先是增強型行動寬頻，透過網路覆蓋、容量的提升，支援更高效的資料傳輸，例如 AR、VR 這類需要運算密集的體驗；第二是推進海量物聯網的應用服務，包括智慧家庭、智慧城市等領域，根據研調機構 Gartner 預估，2020 年全球會有 204 億個連網裝置；最後，則是被視作 5G 重要成長領域的關鍵業務型服務，例如自動駕駛車、智慧工廠、智慧醫療等等，這些過去許多原本在 4G 下受限於速度、穩定性的服務應用，都可以在 5G 時獲得實踐。例如，醫療產業一直有資源不足的痛點，但現在已經有業者試驗，未來透過 5G，可以讓 150 公里以外的患者，也能透過遠距手術接受到同等的醫療照護。

根據行動通訊組織 GSMA 估計，全球行動通訊產業產值，將因為 5G，從 2016 年的 3.3 兆美元，增加到 2020 年的 4.2 兆美元規模。在這樣的龐大產值下，廠商也早已紛紛提前卡位。在這兩年的 MWC 展上尤其明顯，上至設備商諾基亞、愛立信，晶片商高通（Qualcomm）、英特爾、華為，各國電信業者都積極透過異業結盟，展示 5G 的各種應用場景。

「5G 的生態已經開始轉變，最重要的是跨產業的結合。」研華網通事業群專業視頻影像事業部副總經理林盈志觀察，5G 開創新的網路傳輸模式，對業者來說，也帶動全新的商業機會，可以接觸到過去沒有的客戶。

5G 到底要怎麼賺錢？

未來，5G 將成為所有服務應用的賦能者。但在發展上仍有許多挑戰，除了要等待標準最終確定以外，即便 5G 晶片、終端的推出都已有時間表，但在初期還得克服裝置耗電、成本高昂等問題，難以讓消費者立即感受到 5G 所帶來的優點。

「5G 最頭痛的一點是，到底要怎麼賺錢？」中華電信執行副總經理林國豐認為，其實目前全球業者心中都有這樣的大哉問，即便大家都相信 5G 未來的潛力，但難以衡量投資與產出，最核心的問題還是回到其商業模式並不明顯。

現階段，5G 預計先從中國、美國、日本和韓國開始發展，愛立信估計，至 2022 年底，全球 5G 用戶數將達 5 億，覆蓋全球約 15% 人口。而以台灣在行動通訊產業的角色來看，雖然不能當國際標準的制定者，但可以當一個好的跟隨者，加上台灣是全球半導體及資通訊零組件發展重鎮，從晶片設計、製造、模組終端、small cell，還有未來很熱門的 SDN 硬體，都有完整產業鏈的國家，可以在既有的硬體基礎上，思索如何發展其上的應用，帶動新一波產業升級機會。

事實上，在這樣的典範轉移之下，鄭志中認為，思維會是最重要的，因為 5G 是完全服務導向的技術，這與 3G、4G 時由業者告訴消費者需要什麼的狀況截然不同，因此，業者應更積極跳脫既有的製造業思維，轉向服務性的思考。

未來 5G 到底對你我會有什麼影響？行動通訊技術每十年迭代，從 1980 年的 1G 發展到 2010 年的 4G，回想一下，五年前你在使用 3G 手機時，是否預見得到現在你在手機上看 Netflix、看網紅直播的樣子？或許 5G 最重要的，在於它開啟更多對於未來的想像。未來，其實會是那些「還沒想像到」的應用，形塑你我的生活。

此刻，站在轉捩點上，你腦中也有對於 5G 的想像了嗎？

＊尊重智慧財產權，如需轉載請聯繫《數位時代》​：

來源：《數位時代》 2018 年 4 月

更多精彩內容請至 《數位時代》