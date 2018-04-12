天空之鏡的美 韓國大媽：去了才知道！

●撰文者：王思涵

帶媽媽去旅行，橫跨三大洲兩大洋，而且走背包客路線，可能嗎？

2012 年，虛歲 32 歲的韓國青年太源晙辭去工作，帶著 60 歲的母親韓東益，從韓國出發，一路從青島、印尼、斯里蘭卡玩到倫敦，完成 10 個月壯遊。他每天在部落格更新的遊記在網路暴紅，催生《帶媽媽去旅行》出版，並一舉衝上韓國主要網路書店 Yes 24 旅遊類排行冠軍長達半年。隨著書也在台灣上市，太源晙與韓東益應邀來台，分享兩人繼歐亞 300 日後，又勇闖中南美 200 日的故事。原以為遊歷 70 國、造訪超過 40 個家庭沙發衝浪的兩人，應該像外景主持人一樣活潑喧鬧，實際見面，卻是彼此說話輕聲細語、害羞靦腆的母子。

「媽媽在安山開韓式餐館，30 年來每天從早工作到晚上 10 點，別說一起出國旅行，連釜山都沒去過。」太源晙口中的韓東益，是傳統吃苦耐勞、很少為自己打算的母親。2011 年，韓東益的母親與丈夫短期內相繼過世，家中氣氛一片低迷，熱愛旅行的太源晙興起帶媽媽去旅行轉換心情的想法。他辭去電影公司的工作，幫媽媽結束餐館，花了 3 個月終於取得媽媽首肯，決定出發。

第一步總是最難，兒子展現決心的行動，讓韓東益有勇氣踏出去，才發現擔心是多餘。現在的她像過來人一樣，笑著跟想帶父母出去的兒女說，「爸媽說『不要』絕對是騙人的，內心一定還是想去。」也鼓勵父母，「我才 40 公斤，我都可以，大家不要把體力當成藉口，勇敢試試看吧。」

點開太源晙部落格，一篇篇都是兒子視角的媽媽成長記。韓東益從有懼高症，到在厄瓜多高空滑索玩上癮，「結果因體重太輕，滑到一半停在半空，我以為相機壞掉，（螢幕裡的媽媽）怎麼不動，只好請教練去救。」雖事隔許久，兩人說起當時窘樣還是笑到流淚。

到訪有「天空之鏡」美譽的玻利維亞烏尤尼鹽沼（Uyuni Salt Flat），漫步在如夢似幻的水色之間，當老媽情不自禁驚歎，這是她這輩子見過最棒的景色時，太源晙也感到這是旅行最棒的一刻。

旅途中 找出相處之道

旅行歸來，韓東益開始享受人生的樂趣，學烏克麗麗、跳舞與英文。以前有囤積東西的習慣，現在更懂得分享，「10 個月只背著一個小背包，才體會自己不需要擁有太多。」跟親友出國也是，姊妹大包小包，她簡單一個背包，「行李很重，跟人生很重是一樣的意思。」

旅程中，母子終於有機會聊心事，例如小時候放學下雨為何唯獨媽媽沒來接他，解開彼此心結，思念離開的家人。即便偶有爭執，也漸漸摸索出最適合彼此的相處之道，像是安排什麼都不做的假日，媽媽在房間休息、泡鍋巴水喝，兒子去外面看表演、喝啤酒。母子關係不只是上慈下孝，更成為彼此「最舒服的夥伴」。

甚至，韓東益試著負責行程規畫。中南美之旅幾次艱難的決定，包括是否造訪危險的宏都拉斯、要不要搭 30 小時的長途巴士以節省旅費……，兒子十分猶豫，她卻果決前行。「經過 300 天旅行後發現，到哪裡都是一樣的，必須去了才知道。」她說：「兒子年輕，還有再來的機會，我以後就沒機會了，所以所有的事都想做。」在南美終站、世界的盡頭烏蘇懷亞（Ushuaia）時，兩人最終因準備不足無法前往南極，韓東益至今深感惋惜。「考量距離與一人 2 萬美元的驚人費用，之後想去更不容易了。」她輕聲嘆氣，隨即又眼睛一亮的說，「因為南極可能性太低，下次，或許先挑戰簡單一些的非洲吧！」

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

來源：《商業周刊》 1586 期

更多精彩內容請至 《商業周刊》