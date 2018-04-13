上福現增股上市交易倒數 維持逾9%價差

印表機碳粉卡匣廠上福全球 (6128-TW) 以每股 35 元溢價辦理 4 億元現增案完成，而此一現增案認股憑證將於 16 日 (下周一) 上市交易，而上福股價今天仍緊守 38.2 元的價位區，距離現增價仍維持逾 9% 的價差。

上福全球今年以來營收已連續 3 個月創新高，第 1 季營收也以 17.1 億元改寫歷史新高紀錄，季增 3.41 倍，年增 3 倍，依照印表機碳粉卡匣銷售前景來看，上福第 2 季進入產業旺季，業績可望持續飆高。

3 月起進入市場旺季，上福 3 月營收 6.95 億元續寫新高紀錄，月增 26.28%，年增 3.26 倍，推升首季營收 17.1 億元也創歷史新高；主要是因上福收購通路商美國 Katun 公司 100% 股權，自 1 月 8 日起開始認列營收。

上福去年稅後純益以 4.58 億元創新高，以目前的股本 8.76 億元計算，每股純益達 5.23 元。

上福目前核心營運項目包括各品牌事務機器卡匣及耗材研發、專利取得、生產組裝及銷售，主要產品種類為影印機、印表機、感光鼓齒輪等相關卡匣及耗材，主要客戶是全球碳粉廠、區域代理商及通路商，並已完成收購通路商美國 Katun 公司 100% 股權，並將發揮綜效。