營建上市櫃公司股利政策出爐 長虹配發現金股利6.2元居冠

營建上市櫃公司股利政策大部分出爐，長虹 (5534) 董事會昨日決定配發現金股利 6.2 元，居上市櫃營建股之冠。其次依序是華固 (2548) 配發 5.2 元、宏盛 (2534) 配發 4 元、興富發 (2542) 及潤隆 (1808) 各配發 3.5 元，現金殖利率多有 6-7%，高殖利率題材吸睛。根據 CMoney 統計，在國內 72 家上市櫃營建公司中，已有 55 家公司公布股利政策，大部分營建業老闆今年的股利大方送，皇翔(2545)、興富發、潤隆三家公司，還超額配發股利，營建股股東對公司配股應感到滿意。



因營建股股價水位尚低，現金殖利率高於國內上市櫃公司平均值的家數就有 29 家，其中，不乏 7%-9% 的超高現金殖利率者，例如名軒 (1442) 現金殖利率有 9.09%，總太 (3056) 現金殖利率有 8.97%，根基 (2546) 有 8.85%，股價自 3 月以來急漲 11% 的達欣工(2535)，現金殖利率也有 8.82%。



法人預期，股市即將進入股東會旺季，在「現金為王」的時代，不少市場投資人追逐息收，高現金殖利率股將成為市場的題材之一，營建股高現金殖利率族群有望受到市場資金的關注。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』