台灣壽險保額不足 可選定期壽險省保費 並留意二大要點

台灣壽險滲透率全球第一高，但據保發中心統計發現，國人目前平均每張壽險保單的保額只有 73 萬元，壽險保額偏低，等到事故發生時，才發現「保障用時方恨少」。元大人壽商品精算部副總張銘修建議，可考慮購買保費相對較低的定期壽險，並留意保額增加權與保證續約兩大要點。

台灣人愛買保險，根據保發中心最新統計指出，2017 年保險密度，國人平均每人保費支出高達 15.18 萬元，創下史上新高，等於平均一人就有 2.5 張以上壽險保單，壽險滲透率高居全球第一名。

張銘修指出，即便台灣壽險滲透率全球第一高，但根據保發中心最新的「臺灣壽險業年度經驗死亡率及解約失效率研究報告」統計發現，國人目前平均每張壽險保單的保額只有 73 萬元，這顯示部分民眾在購買保險時，常常花大錢繳保費，但壽險保額卻有偏低的情形，有時甚至連最基本的醫療險、傷害險都沒有投保。

張銘修建議，民眾可藉由適時檢視自身保險保障缺口，考慮購買保費相對較低的定期壽險，一方面可節省支出，同時又可滿足民眾較高保障的需求；張銘修提醒，選擇定期壽險時應留意下列 2 點：

1. 保單是否有加值的保障

市面上有部分保單具有「保額增加權」，也就是保戶可在符合保單約定的時點與條件下，便可提出申請增加保額，而且不需要重新核保，保險公司亦不得拒絕其申請；其增加保險金額的保險費仍按被保險人原投保年齡計算，但應補繳增加保險金額後所產生的保單價值準備金差額，保戶可以善用此一增加保額的權利，在家庭責任加重的同時，同步增加保障。

2. 有無提供「保證續約」服務

一般而言，定期壽險契約到繳費期滿便終止，如有提供「保證續約」的服務，不管投保後身體狀況如何變化甚至變差，保險公司都不能拒絕續保的「保證續約」保單。

張銘修表示，透過加值型定期壽險，保戶即可享有保費低廉但高保障的壽險商品，且此商品還可配合保戶人生責任加重的同時、同步增加保障的彈性。現代年輕族群很容易因「沒有預算」而忽略壽險保障規劃的重要性，但其實規劃保障不一定要花大錢；年輕人可掌握年齡優勢，及早規劃保險，畢竟，越年輕投保，保費相對便宜，及早為自己多準備一份保障。