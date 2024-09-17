連接器廠搶食矽光子商機 結盟上游半導體業者加速布局腳步

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-17 23:20

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生成式 AI 興起，對伺服器的效能帶來極大考驗，尤其是在資料傳輸環節，不管是主機板上的晶片互聯，或是運算叢集內的互聯，都需要透過頻寬更大、功耗更低的介面技術來實現，矽光子也因而成為備受矚目的關鍵技術。

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根據全球半導體產業協會 (SEMI) 預測，到 2030 年，全球矽光子半導體市場規模將達 78.6 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 25.7%，顯見矽光子市場的巨大潛力，不僅為未來半導體產業發展的關鍵技術之一，也吸引連接器 / 線等零組件業者搶進布局。