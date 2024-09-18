〈能源盤後〉黎巴嫩真主黨BB Call集體爆炸 戰爭風險溢價恐重返市場 原油漲逾1%
鉅亨網編譯許家華 2024-09-18 05:40
原油期貨價格周二 (17 日) 收高，似乎是因黎巴嫩真主黨明顯遭襲擊，令投資者擔憂中東衝突擴大，恐威脅該地區原油流動而獲得支撐力。
能源商品價格
市場驅動力
《華爾街日報》報導，真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器 (俗稱 BB Call) 今天在全國多處集體爆炸，傷亡人數增至 9 死、約 2800 人受傷，伊朗駐黎巴嫩大使 Mojtaba Amani 也在這樁呼叫器爆炸事件中受傷。
伊朗支持的真主黨和黎巴嫩政府指責以色列發動了這次襲擊，真主黨威脅要報復，而以色列軍方拒絕發表評論。美國對此表示事先並不知情，也未涉入其中。
由於先前市場對以色列和伊朗之間恐直接對戰的擔憂已消退，原油期貨價格已自夏季高點大幅回落。
價格期貨期團大宗商品分析師 Phil Flynn 表示，原油價格似乎自該頭條新聞中獲得線索，增加了早盤交易的漲幅，這起事件可能有助於「將戰爭風險溢價重新帶回市場」。
周一原油價格上漲，係因上周颶風弗朗辛迫使墨西哥灣海上石油鑽井平台關閉，持續影響美國產量，進而帶來支撐力。然而，在周末中國經濟數據和石油消費數據低迷之後，需求的擔憂依然存在。
投資人仍在等待周三聯準會 (Fed) 的政策決定，聯邦基金期貨交易商預期，央行關鍵利率下調 50 個基點的可能性約為 65%。
在在近月 Brent 原油和 WTI 均創下 2021 年 12 月以來的最低收盤價後，原油期貨有所反彈，其中 WTI 自上周盤中低點升至周一盤中高點，漲幅超過 8%。
但英國 Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 認為「必須正確看待反彈，因為從 7 月初到上周低點，原油價格下跌了 23%。在本次反彈之前，原油異常超賣，即使經過最近期的回升，它仍然超賣。」
「但即使颶風弗朗辛導致供應中斷，以及 Fed 降息的前景，原油價格仍沒有大幅反彈，不足以引發一輪嚴重的空頭回補，而空頭回補本應推動價格上漲高得多。」Morrison 補充道。
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