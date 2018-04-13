亞馬遜迎來更猛烈炮火：川普成立工作組評估USPS財務狀況

摘要：川普在最新行政命令中雖未直接點名，但外界認為目的就是尋找亞馬遜導致 USPS 巨虧的證據。USPS 承擔著亞馬遜 40% 的包裹投遞量，但分析師預計其獲得的費用僅為其他快遞公司的一半，川普對此一直頗有微詞。

川普向亞馬遜繼續發難。

當地時間周四晚間，美國白宮突然發布總統行政命令，川普在其中宣布成立工作組，對美國郵政服務公司（US Postal Service，USPS）「不可持續的」財務狀況進行詳細評估。

《紐約時報》報導稱，這一行政命令雖未直接提及亞馬遜，但是很明顯川普希望工作組能夠找到證據，用於支持他過去對 USPS 在與亞馬遜的合作中一直虧錢的批判。

川普在行政命令中表示，USPS 的業務占據全球郵件處理量的將近一半，但是現在已經走上了「不可持續的財務道路」，必須要進行重組，以防止出現需要動用納稅人的錢來進行就救助的情況。

這一行政命令提到，有以下理由支持上述判斷：

自 2007-2009 經濟衰退期以來，USPS 累計出現 650 億美元虧損。

USPS 已經無法按照法律要求去承擔退休員工醫保福利支出，在 2017 財年底，這一數額已超過 380 億美元。

政府問責辦公室在 2009 年就已經將 USPS 納入高風險名單，這是因為其嚴重的財務狀況已經導致 USPS 未來提供快速、可靠、高效郵件服務的能力處於風險之中。

USPS 是一家獨立的美國政府代理機構，前身是美國郵政部，1971 年改為美國郵政服務公司，國會不再保留規定郵件資費的權力。儘管如此，USPS 的 11 個董事會成員中有 9 名要由美國總統任命。

USPS 負責全美的郵政服務，其業務範圍郵件投道、包裹傳送、貨物運輸、郵政服務等一系列業務，並可提供網上服務。受退休金支出上漲的影響，USPS 在 2017 財年的凈虧損達到 27 億美元。

亞馬遜的包裹投遞嚴重依賴 USPS，但是向其支付的費率卻比支付給其他快遞公司的低很多。Bernstein Research 快遞行業分析師 David Vernon 此前曾提到，USPS 投遞的量大概占到亞馬遜包裹量的 40%，亞馬遜為每一單支付 2 美元費用，只有支付給 UPS 或聯邦速遞的一半。

對此，川普一直頗有微詞。

去年 12 月底，川普在推特上表示，USPS 應該向郵寄包裹收取更高的費用。他稱：

為什麼每年虧損數十億美元的 USPS，要向亞馬遜和其它公司收取這麼低廉的費用郵寄包裹，讓亞馬遜變得富有而郵政變得愚蠢和貧窮？

今年 1 月初，川普再度抨擊亞馬遜，認為電商公司應該開始支付網路銷售稅，否則對美國的線下實體零售商非常不公平。他還特意點名了亞馬遜，認為它對美國郵政系統帶來負面影響。

上月底，川普又在在推特上表達對亞馬遜的不滿。川普稱：

我早在大選前就已經向亞馬遜表達了我的擔憂。與其他企業不同的是，他們繳納很少、或根本不向州和地方政府繳稅，但他們卻使用我們的郵政系統作為他們的送貨員（這給美國造成了巨大的損失），並使成千上萬的零售商破產！

針對川普瞧亞馬遜「不順眼」這種情況，《紐約時報》報導稱，郵政服務專家甚至是川普自己的顧問都私下讓他不要那麼咄咄逼人，他們認為，正是因為亞馬遜帶來了巨量的業務，才讓 USPS 得以避免破產。

值得注意的是，亞馬遜過去也一直在試驗各種自有快遞服務。據彭博近期報導，亞馬遜已經準備好推出「Shipping with Amazon」快遞服務，這很有可能對美國快遞行業帶來破壞性衝擊。

『新聞來源／華爾街見聞』