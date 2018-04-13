中國3月驚見貿易逆差 Q1對美順差成長19.4%

中國海關總署 13 日公佈，今年第一季對美國貿易順差增至 582.5 美元，較去年同期成長 19.4%，並強調，中美貿易順差「沒有那麼大」；此外，3 月中國出口正轉負，驚見近 1 年首度貿易逆差，主要是受到季節性因素所致。

報告指出，今年首季中國對美進出口總值 1415.9 億美元，年增 13%，其中對美出口成長 14.8%；進口成長 8.9%；對美貿易順差擴大至 582.5 億美元，年增 19.4%。

針對外界關心，美國不滿中國對美的鉅額貿易順差與其智慧財產權政策，雙方最近幾周宣布關稅大戰方案，讓外界擔憂會引發貿易戰爭。

海關總署發言人黃頌平回應，目前的貿易狀況是市場形成的，歸根結底是由中美兩國經濟結構、產業競爭力和國際分工決定的。如果考慮到統計、轉口貿易，還有服務貿易等因素，中美貿易的順差實際上「沒有那麼大。」

海關總署另公 3 月進出口數據，讓外界跌破眼鏡，出口增速由正轉負，進出口貿易從去年 2 月以來首次出現逆差。

數據顯示，大陸 3 月貿易逆差 49.83 億美元，預期為順差 275 億美元，2 月則為順差 337.5 億美元。3 月出口則年減 2.7%，大大遜於預期的成長 11.8%；進口年增 14.4%，優於預期。

在第一季進出口方面，出口和進口的年增率分別為 14.1% 和 18.9%，貿易順差為 483.9 億美元。

海關總署表示，今年第一季，大陸與前三大交易夥伴進出口均保持增長，對歐盟、美國和東協進出口分別增長 8.2%、6.3% 和 13.7%，三者合計占大陸進出口總值的 41.2%。

總體來看，第 1 季中國進出口總體形勢較好，但國際環境不確定因素依然較多，第 2 季面臨的壓力和挑戰有增無減，預計中國外貿進出口仍將保持增長。海關將繼續擴大改革開放，推動貿易投資便利化，推進海關各項改革落地，全力促進外貿穩增長。