3月逆差的秘密：紡織品出口大跌 飛機進口大增

摘要：3 月，中國大豆進口環比繼續顯著萎縮，但其他大宗商品的進口量多有擴大，大型飛機進口劇增至 47 架，前兩個月進口總量僅 34 架。而出口占比較大的紡織業環比跌約三成，美國是世界上最大的紡織品市場。

4 月 13 日周五，中國海關總署發布 3 月進出口貿易數據。

3 月出口出現負增長，年增率萎縮 2.7%；進口仍然維持較高增長，年增率擴大 14.4%；當月貿易逆差 49.83 億美元，為去年 2 月來首次出現逆差。

海關提到，國內經濟穩中向好，帶動需求回升，原油、天然氣、銅及消費品等商品進口呈增長態勢；第一季進口增速快於出口，貿易順差收窄，進出口趨向平衡發展。

2 月受春節因素的擾動較大，比較 3 月與 1-2 月進出口貿易的均值可以發現，與中美貿易形勢相關的商品進出口出現了明顯變動。

大豆進口量環比下跌近兩成 飛機進口劇增

進口方面，大豆的進口下跌最為顯著。相比 1-2 月，3 月大豆進口量跌至 566.2 萬噸，環比下滑 18.56%，年增率減少 11%。大豆進口總金額環比減少 17.86%，與進口量變動基本一致。

鐵礦石的進口環比也出現了 7% 的下滑，澳洲在季度報告中預計，建築業和基建均放緩，中國未來幾年將減少礦石進口。天然氣的進口量變動主要受到季節因素的影響。

而其他主要大宗商品的進口，均有不同程度的擴大。其中，鋼材和銅的進口量環比增速都在 10% 以上，穀物環比增速接近 20%，原油環比增超 7%。3 月進口原油 3917 萬噸，合 922 萬桶 / 日，路透稱，這一日均進口量僅次於 今年 1 月的 957 萬桶，為紀錄次高。

中國第一季原油進口年增率增加 7%，至 1.12 億桶，合約 909 萬桶 / 日，較 2017 年同期相比，平均高出近 59.5 萬桶 / 日。

與中美貿易相關的汽車和飛機進口量亦有上升。其中，3 月單月進口空載重量超過 2 噸的飛機劇增至 47 架，比 1-2 月進口量之和（34 架）都要高。

鋼鋁出口明顯擴大 紡織品出口暴跌

3 月出口年增率下滑 2.7%，在進口大增的同時，出口萎縮令中國在 3 月出現 49.83 億美元的貿易逆差。

在中國出口中占比較大的紡織業，3 月單月跌幅嚴重。環比來看，3 月紡織品相比 1-2 月下跌 26%，服裝出口更是萎縮超過 40%。

美國是世界上最大的紡織品市場，年進口額約占全球紡織品服裝進口總額的 20%。海關數據顯示，今年 3 月，中國對美貿易順差 154.31 億美元，相比 1-2 月平均值的 214.3 億美元縮窄了 28%。

美國鋼鋁關稅 3 月下旬開徵，中國鋼鋁出口在 3 月均有顯著擴大。其中，鋼材出口相比 1-2 月環比擴大 19%，鋁材出口亦環比擴大 11%。

『新聞來源／華爾街見聞』