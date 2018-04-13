今年迄今全球新增16家獨角獸 1/4在中國

據 PitchBook 統計，今年前幾個月，全球已有 16 家公司成功躋身「獨角獸」行列，其中 1/4 在中國。

新浪財經報導，雖然大多數達到「獨角獸」地位的公司都在美國，但中國是一個引人注目的競爭者，在今年新晉的 16 家「獨角獸」企業當中，中國上榜的就有 4 家：美菜、曹操專車、鬥魚和趣頭條。羅馬尼亞則誕生了其迄今為止的首家「獨角獸」企業，一家名為 UI Path 的機器人自動化公司。

以下為 2018 年新誕生的「獨角獸」企業名單：

1、Canva：澳大利亞公司，為圖形設計師提供直觀平台。創辦於 2012 年，迄今已獲 9600 萬美元融資，目前估值為 10 億美元

2、美菜：來自中國的生鮮移動電商平台。創辦於 2014 年，已融資 4.77 億美元，估值 28 億美元。

3、曹操專車，中國的新能源汽車共用出行平台。創辦於 2015 年，已融資 3.8 億美元，估值 16 億美元。

4、 Cabify，提供類似優步的打車服務，但目前只在一些葡萄牙語和西班牙語國家運營，包括葡萄牙、厄瓜多爾和多明尼加共和國。創辦於 2011 年，已融資 4.1 億美元，估值 14 億美元。

5、 Snowflake，為企業提供一種利用雲計算硬體和軟體存儲和分析資料的方法。創辦於 2012 年，已融資 4.73 億美元，估值 18 億美元。

6、 HeartFlow，美國一家醫療技術公司，得到 US Venture Partners 與 GE Ventures 等投資者的支援。創辦於 2007 年，已融資 4.67 億美元，估值 15 億美元。

7、 MedMen，美國南加州最大的合法大麻零售商，在南加州、拉斯維加斯和紐約經營著 18 個大麻藥房。該公司時尚的零售店被設計成類似於蘋果商店的風格。創辦於 2010 年，已融資 5700 萬美元，估值 10 億美元。

8、 OrCam，以色列公司，其開發的人工智慧技術能讓視障人士聽到印刷文本，區分產品，並識別面孔。創辦於 2010 年，已融資 1.3 億美元，估值 10 億美元。

9、 DoorDash，由華人創辦的美國網路送餐公司。創辦於 2013 年，已融資 7.22 億美元，估值 14 億美元。

10、 Nubank，巴西金融科技公司，短短一年內營收增長 2 倍，用戶增長 1 倍。創辦於 2013 年，已融資 3.29 億美元，估值 10 億美元。

11、 UI Path，羅馬尼亞機器人自動化公司。創辦於 2005 年，已融資 1.49 億美元，估值 11 億美元。

12、 鬥魚，中國遊戲直播平台。創辦於 2005 年，已融資 11 億美元，估值 15 億美元。

13、 趣頭條，中國新聞與娛樂內容平台。創辦於 2016 年，已融資 1 億美元，估值 14 億美元。

14、 Samsara，物聯網感測器開發公司。創辦於 2015 年，已融資 1.3 億美元，估值 14 億美元。

15、 Tempus，收集分子和臨床資料，為癌症患者提供更有效的治療方案。創辦於 2015 年，已融資 1.58 億美元，估值 11 億美元。

16、 Intercom，一家客戶參與公司，説明企業使用其資料驅動的消息傳遞系統與客戶進行聯繫。創辦於 2015 年，已融資 2.4 億美元，估值 13 億美元。