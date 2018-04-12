新創叫車平台TaxiGo今年進軍中南部都會區 目標年底前損平

新創叫車服務 TaxiGo 從去年 3 月試營運至今，上線已滿 1 年，對於第 2 年的佈局展望，執行長陳泰成表示，今年將進軍中南部叫車市場，各縣市至少招募 1000 名司機，可望帶動今年底前平台用戶大增 2 至 3 倍；目前已在雙北地區向司機收服務費，盼能在年底前達損平。

陳泰成表示，今年第 2 季或第 3 季，將針對台中、台南與高雄等三大中南部都會區拓展市場，預期各縣市至少招募 1000 個司機加入，先以都會區發展為主，未來會將服務拓展至其他縣市。

目前平台上用戶約 16 萬人，每日平均叫車單量 1000 筆，而平台上的司機已成長 2 倍至 5000 個，陳泰成表示，盼能在今年佈局中南部都會區帶動下，使平台叫車單量與用戶數均大幅成長 2 至 3 倍。

不過，由於 TaxiGo 是利用 LINE 或 Facebook Messenger 平台進行服務媒合，司機只要下載專用的 App 就能接單，不需額外支付任何費用，而在司機接單趨穩後，也已規劃拆帳機制。

陳泰成表示，4 月起開始向雙北地區合作司機收取服務費，車費 200 元以下收取 10 元，而 200 元以上收取 10% 服務費，前期合作司機則有優惠費率，盼能藉此在年底前達到損益兩平。