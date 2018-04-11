螞蟻金服融資90億美元拱估值 料部署陸港兩地上市

市傳阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻金服正籌備上市前的最後一輪融資，集資約 90 億美元 (約 706 億港元)，為年內上市鋪路。有關融資完成後，螞蟻金服的估值料接近 1500 億美元 (約 1.17 兆港元)，成為全球最大的獨角獸。

分析認為，螞蟻金服很可能在中港兩地同時上市，有機會在大陸以 CDR(中國預託證券) 形式上市，在港則以「同股不同權」形式上市。

《華爾街日報》昨 (10) 日引述知情人士表示，螞蟻金服正考慮同時在大陸及海外上市，並正進行新一輪融資，集資金額由早前市傳的 50 億美元提高至 90 億美元。報導指出，即使螞蟻金服以 1000 億美元估值上市，預料市值已可超越美國多家大行，包括高盛、Paypal 及黑石。螞蟻金服發言人拒絕回應有關傳聞。

螞蟻金服一直被傳將於今年上市，市場預料港交所 (0388-HK) 通過「同股不同權」改革，螞蟻金服有望成為第一批大型新經濟股。

香港《明報》報導，惟按目前螞蟻金服股權架構顯示，阿里巴巴持股 33%，為公司最大單一股東，集團主席馬雲及集團聯合創辦人謝世煌等間接持股 28.33%，集團若干合伙人持有 22.88% 股權。香港對於是否接納企業持有特權股份的進一步諮詢，最快在下半年才展開，或對該公司來港上市構成阻礙。

不過，這次融資對螞蟻金服上市是有利無害的，並可提高估值，根據聯交所在 2017 年的指引，只要企業遞交上市申請前 28 日完成上市前融資，上市日期不受限制，市場預期螞蟻金服這次融資可在 1 個月內完成，因此對上市步伐反而影響不大。

中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦預計，螞蟻金服或在中港兩地同時上市，但料大陸發行的股份比例較多。他認為，螞蟻金服會利用集資加強發展金融科技業務，因單靠本業的支付系統難支持高估值，但目前未見公司如何把大數據等技術化成賺錢工具。

外電早前透露，螞蟻金服正向中美及其他海外投資者募資，至少有 30 億美元的公司股份獲認購。

螞蟻金服上次在 2016 年 4 月完成 B 輪融資，集資 45 億美元，當時估值為 600 億美元。阿里巴巴今年 2 月宣布入股螞蟻金服 33% 股權，當時已傳是為上市做準備。

另投行巴克萊昨日發表報告指出，螞蟻金服旗下支付寶的市佔率不斷增加，支付場景多元化亦支持其高增長，將公司估值由 1060 億美元提升至 1550 億美元。

除了螞蟻金服外，由騰訊持股、於美國 NASDAQ 上市的歡聚時代旗下的虎牙直播，日前已正式向紐約交易所申請以預託證券 (ADR) 方式掛牌， 集資 2 億美元。大陸 4 大直播平台虎牙、鬥魚、映客、花椒均一直表示有上市意向或行動，而虎牙此舉被視為開始搶奪「直播第一股」。花椒直播則傳或將於 2018 年底在香港上市。

另一方面，阿里巴巴及富士康投資的小鵬汽車，計畫今年籌資 170 億元人民幣 (27 億美元)，期望參與中國電動汽車市場上的競爭。

《星島日報》報導，普華永道昨日公布 2017 年中國 TMT 企業 (IPO) 研究。2017 年，全年共有 108 宗 TMT 行業 IPO，總集資額 760 億人民幣，融資總金額按年倍增，上市宗數亦為 2016 年的 1.5 倍。以全球計算，中國科技行業 IPO 數量更是在 2017 年創下了歷史新高，以 23 宗 IPO 位居第 1，美國以 14 宗排第 2。

以融資總金額計算，中國企業以 46.5 億美元的融資總額繼續領跑全球，美國和瑞士企業以近 28.6 億美元及 24.2 億美元緊隨其後。