美團點評膺陸第5大獨角獸 老董揚言上市後股價至少翻3倍

大陸生活資訊平台美團點評聯合創始人、高級副總裁穆榮均昨 (12) 日表示，公司有一直在準備上市計劃，但未有回應會否在港上市。根據公開資料，美團點評是大陸第 5 大的「獨角獸」企業，料最新估值高達 300 億美元。

香港《明報》報導，穆榮均昨日在香港出席互聯網經濟峰會後表示，公司一直在準備上市計劃，這個 (美團創始人及 CEO) 王興有在講，但目前仍有些不確定性。

被問到是否涉及股權或估值等問題，他表示「應該不是」。

另據中新網引述摩拜 (Mobike) 員工指出，日前摩拜召開全員大會，兼任摩拜新任董事長王興在會上表示，美團上市後股價至少要翻 3 倍，不然很失敗。

提及摩拜後期的發展，王興說：「美團收購摩拜之後，短期內不考慮摩拜的盈利問題，長期再實現盈利。」

根據 CrunchBase 統計，美團點評過去先後獲得 8 輪融資，最新一輪是去年 10 月由騰訊 (0700-HK) 領投的 C 輪 40 億美元融資，跟投方包括紅杉資本、新加坡主權基金 GIC、風投基金 IDG 等，令美團點評最新估值高達 300 億美元。

根據中國國家科技部公布的「獨角獸」企業報告，美團點評是大陸估值第 5 大的「獨角獸」企業。