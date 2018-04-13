海航75億高價買下當當網 增值率23492.84% 佈局電商業務

海航收購當當網交易落定。海航系旗下天津天海投資發出公告，擬通過發行股份及支付現金方式，購買北京當當網 100% 股權及當當科文 100% 股權，初步作價 75 億元 (人民幣，下同)。由此，當當網結束李國慶、俞渝時代，成為龐大海航系的一員。

《北京晨報》報導，北京當當網資訊技術有限公司是當當網的母公司。當當科文則是當當網的關聯公司，股東為李國慶、俞渝夫婦，旗下包括當當投資的各類業務。

一個月前，天海投資已發佈公告洽購當當。4 月 11 日晚間，天海投資 (600751-CN) 發公告稱，天海投資本次收購以發行股份加現金方式，計畫以每股 6.23 元的價格發行 6.52 億股，募集 40.6 億配套資金，同時支付 34.4 億元現金。交易完成後，俞渝和李國慶合計直接持有天海投資 16.49% 股份，低於第一大股東海航科技集團的 16.95%。

75 億的收購價格超過天海投資 2016 年淨資產的 50%。天海投資公告指出，天海投資擬向不超過 10 名特定投資者發行股份募集配套資金。

天海投資股價

成立於 1999 年的當當由李國慶、俞渝夫婦創辦，是大陸最早的電子商務公司之一，曾一度攀上國內消費類電商的頭把交椅。

新浪財經綜合報導，此次海航可謂「高價」接盤。公告披露，標的公司淨資產帳面價值 3178.93 萬元，預估值 75 億元，增值率 23492.84%。海航系顯然將當當網視為佈局電商業務的重要突破，看中的是其觸達用戶的流量入口。此前媒體報導，海航對於天海投資推出的海航雲集市以及海航旗下數位化旅遊平台 HiAppHiApp 寄予重望。

對於當當網而言，除了資本，納入海航系將與海航旗下航空公司、機場、海外地產、航運、旅遊、金融等海量資源建立聯繫，海航的全球佈局也給當當提供了獲得新業務拓展的可能。海航是最大免稅品零售商 Dufry 的最大股東，在全球 63 個國家開展業務。海航旗下有美國科技公司英邁，英邁圖書是美國最大的圖書分銷商。

但是，儘管已背靠海航，如今的當當網想在阿里巴巴 (BABA-US) 和京東 (JD-US) 等競爭對手的擠壓中突出重圍並不易。

在綜合性電商平台中，當當網的市場規模已不能和巨頭相提並論。中國電子商務研究中心此前發佈的 2017 年上半年 B2C 市佔率顯示，天貓以 50.2% 位列第一，京東佔據 24.5%，而當當網、1 號店、亞馬遜中國等平台合計只佔據整個市場 9.3% 的份額。