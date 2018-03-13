海航續賣資產 2公司19.33億人民幣售融創

海航系繼續變賣資產，據上交所上市的海航基礎 (600515-CN) 公布，集團向融創中國 (1918-HK) 出售 2 家公司，作價分別為 11.36 億元 (人民幣 ‧ 下同) 及 7.97 億元，共計 19.33 億元。

融創中國股價

香港《明報》報導，這次海航出售的分別是海南高和房地產及海南海島建設物流有限公司，集團料出售高和將增加投資收益 2.96 億元及淨利潤 2.22 億元；出售海島建設將增加投資收益 2.87 億元及淨利潤 2.15 億元，共計淨利潤約 4.37 億元。這次資產出售所得款項將用於公司日常經營。

早在 1 月份已有報導指海航已由出售境外資產，轉移至出賣境內資產，更傳出與碧桂園 (2007-HK)、融創、中糧等多家房企洽談。當中碧桂園總裁莫斌上月承認，雙方曾就海航於海南的地皮洽談，但未有就香港地皮與海航接觸。

至於海航系內亦正進行重大資產重組，海南航空 (600221-CN) 上周五 (9 日) 披露，向海航集團收購包括西部航空、桂林航空、海航航空技術、海南天羽飛行訓練及海航酒店控股；以及境外包括航空維護、維修及運行企業 SR Technics 及酒店企業等 7 項資產。

據海航控股的公告，交易方式將涉及發行股份、支付現金購買資產，並同時進行配套融資，由於收購目標涉及海外資產，方案較為複雜，交易雙方目前尚未有簽訂相關重組框架協議或意向協議，但會盡快確定交易方案。

此外，海航控股指，這次重大資產重組或改變該公司的控股股東地位，但就預計不會構成借殼上市。與此同時，交易雙方已聘請財務顧問、法律顧問、審計及評估機構等，處理這次重組的相關工作。預計 4 月 10 日前會披露重組報告書。

《星島日報》報導，這次次出售的境外資產之中，飛機維修公司 SR Technics，其主營業務涉及集機身、發動機、航材服務和航空維修技術培訓為一體的綜合性維修、維護和運營服務。國內資產方面，除了航空公司之外，還有一間海南天羽飛行訓練，其主營業務為飛行員、乘務及其他航空特業人員的模擬機訓練、模擬機維護及維修等。

海航控股自 1 月 10 日開始停牌，停牌前報 3.25 元人民幣。