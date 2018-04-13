龍頭内房企銷售繼續高歌猛進 30家房企一季度銷售額突破萬億

中國證券報13日消息，中原房地産研究中心數據顯示，30家房企公布了一季度銷售業績，銷售金額合計10988億元，同比增長33%;銷售面積合計8386萬平方米，同比上漲28%。

其中，碧桂園(02007-HK)、中國恒大(03333-HK)和萬科(02202-HK)銷售額居前，三家企業一季度銷售總額突破5000億元，占據30家房企銷售額的半壁江山。融創中國(01918-HK)和保利地産(600048-CN)一季度均獲得較高增速，但與第一梯隊的差距拉大。

中原地産首席分析師張大偉認為，龍頭房企2018年一季度銷售火爆有多個原因，部分完成2017年任務的企業將部分銷售結轉至2018年;一線城市樓市相對平穩，但支撐市場的三、四線城市成交處于高位。此外，部分二線城市出台多項吸引人才落戶政策，房地産市場有所回升。張大偉指出，3月份大部分企業的銷售數據明顯放緩，不少企業消化了2017年預留的簽約業績，調控政策影響越來越明顯。在2018年，大量房企進入三、四線城市拿地，推動熱點城市土地銷售額創新高。

此外，從房企一季度的公告情況看，龍頭房企在加緊融資。業内人士指，房企加大融資力度，除了拿地補貨外，另一個重要因素是2018年將面臨償債高峰。Wind數據顯示，2018年地産債到期規模在1280億元左右。其中，公司債到期規模約760億元，中期票據到期規模約240億元，短期融資券到期規模約220億元。随着開發貸及房地産信托等融資渠道收緊，預計後續將更多房企可能尋求在海外融資。

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