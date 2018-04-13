【異動股】芯片板塊午後走強 阿石創(300706-CN)強勢漲停

午後，芯片板塊拉升走強，截止發稿，阿石創(300706-CN)強勢封漲停板報82.68元，江豐電子(300666-CN)漲6.32%報75.49元，明陽電路(-CN)漲5.46%報45.02元，全志科技(-CN)漲4.45%報26.08元，北方華創(002371-CN)、深南電路(002916-CN)漲逾4%，兆易創新(603986-CN)、亞翔集成(603929-CN)、捷捷微電(300623-CN)紛紛跟漲超3%。

4月11日，由紫光集團聯合國家集成電路産業投資基金、湖北集成電路産業投資基金、湖北科投共同投資建設的國家存儲器基地項目，首套芯片生産機台進場安裝。中國首批擁有完全自主知識産權的32層三維NAND閃存芯片將于年内量産，從而填補中國主流存儲器領域空白。

紫光集團董事長趙偉國日前表示，國家存儲器基地項目是中國集成電路閃存芯片産業規模化發展“零”的突破。未來10年，紫光集團至少將投資1000億美元，推進相關産業發展。

對此，銀河證券認為，全球存儲器的景氣程度仍然較高，銷售收入有望超出市場預期。AI、物聯網、汽車電子等新興領域有望帶來增量需求。結合矽片仍然呈現供不應求的趨勢，預計整個半導體産業鏈複蘇將超預期。近期政策加碼將為中國集成電路産業發展保駕護航，預計中國半導體行業未來兩年到三年複合增速將達到30%左右，行業的投資機會凸顯。

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