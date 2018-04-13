崧騰今年工具機成長可期，車用效益下半年顯現，明年逐步放大

【財訊快報／陳浩寧報導】崧騰 (3484)12 日舉行法說會，董事長張俊雲表示，今年工具機穩步發展，後續成長可期，而在車用部分，去年已有陸續跟客戶接洽，惟車用產品認證時間較長，效益最快於今年下半年顯現，到 2019 年逐步放大。張俊雲認為，崧騰的優勢在於電子與機構的整合，可以提供工具機及開關的整體性服務，去年工具機的營收占比近半，看好今年仍將穩定成長；而去年因德國客戶將生產重心移往東南亞，因此配合預留柬埔寨產線，導致該廠虧損，今年下半年則將重啟拉貨，力拚損益兩平。



崧騰去年營收占比中，工具機及家電占 71%、資訊及消費電子占 28%，車用、醫療等新事業則占 1%。



崧騰近年切入許多新興領域，去年在桃園大園投入 2.3 億元成立新廠，目的為醫療產品的研發，崧騰提到，公司強項在於塑膠射出技術，已取得醫材的第三類認證，將發開給藥機、醫療容器等產品，惟目前合作對象為歐美、台灣的新創公司，協助發開醫材，因此目前醫療部分沒有產品營收，以收取服務費用為主。



而在車用部分，崧騰指出，目前出貨產品包含電動車及電動機車的開關及插座，電動車已有出貨特斯拉的高壓電池連接器，電動機車則與台灣車廠合作，以開關、插座為主，車用營收貢獻有望在下半年隨客戶推出新車款而成長。



此外，張俊雲也提到，由於 3 月為日本端拉貨高峰，因此營收表現相對高檔，然公司的出貨旺季仍落在第三季。崧騰 3 月營收 3.72 億元，月增 49.02%，年增 0.27%；累計第一季營收 9.73 億元，年增 7.02%。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』