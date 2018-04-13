分析員﹕港股高開 31200點將遇阻力

地緣政治局勢轉趨緩和，帶動美國三大指數於當地時間周四紛紛反彈，惟市場人士相信今早大市只會出現輕微升幅，預料後市將於30800至31200點之間上落。

道瓊斯指數收市報24483點，升293點或1.2%，標準普爾指數收市報2663點，升21點或0.8%，納斯達克指數收市報7140點，升71點或1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7258點，升1點或0.02%，德國DAX指數收市報12415點，升121點或1%，法國CAC指數收市報5309點，升31點或0.6%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.09元，較本港收市價高2.2%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.49元，較本港收市價高0.3%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報7.47元，較本港收市價高0.6%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.36元，較本港收市價高0.6%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.72元，較本港收市價高0.6%。

外圍股市高收，理應對港股今早表現帶來幫助，可是金管局接連從市場買入合共逾32億港元，反映出有市場人士將手上港元沽出再轉換成美元後，由金管局接貨，以確保港元不會失守7.85水平。市場人士將資金轉換成美元未必等於將資金調出香港，畢竟轉換成美元後仍可以透過美元力存款方式留在香港。金管局從市場接入32億港元沽盤後，在下周二銀行結餘仍超過1600億元，所以本港資金仍屬相當充裕。問題是香港利率走勢會否以一個突然加快的步伐調整，才是市場人士最關注之處。因為加息，不等銀行結餘降至零時才會出現，同時美國聯儲從2015年第四季起已連續加息6次，香港卻一直按兵不動，會否出現為求追落後，而將加息步伐提速？這是不可以忽略的議題。今日投資者應先避開地產股及收租股，銀行股則要多觀察後才有定案。

對於今日大市走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市將會高開，惟幅度不大，並相信大市將於30800至31200點之間上落。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)