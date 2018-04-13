【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆地緣政治風險增，台股小跌守月線

敘利亞地緣政治風險增高，國際股市走弱，加權指數開高走低，收盤下跌逾 18 點。終場台指期下跌 34 點 (-0.3%)，逆價差 12.29 點，電子期下跌 3.35 點 (-0.73%)，逆價差 1.32 點，金融期上漲 1 點 (+0.08%)，逆價差 2 點，非金電期上漲 28 點 (+0.21%)，正價差 16.97 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 2092 口，淨空單部位 3164 口；投信淨空單減少 824 口，淨空單部位 28562 口；外資淨多單減少 7032 口，淨多單部位 41572 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收黑紡錘線，指數站穩月均線，籌碼面部分，單日成交量能達 1093 億元，外資上市現貨賣超金額約 57.67 億元，期貨未平倉淨多單 41572 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.62 變動到 1.59，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 11,100 點，賣權維持在 9,800，外資選擇權淨空單部位 98,563 口。

